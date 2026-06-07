State of Decay 3 ha un nuovo trailer del gameplay con periodo di uscita, anche su PS5

È tornato finalmente a mostrarsi in maniera più estesa State of Decay 3, attraverso un trailer che ha mostrato il gameplay vero e proprio e riferito anche un periodo di uscita, sebbene ancora piuttosto vago: il gioco arriverà nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Non era scontato che State of Decay 3 si facesse vedere all'Xbox Games Showcase, sebbene fosse la speranza di molti: dopo una lunga attesa, la nuova creatura di Undead Labs si è infine mostrata in maniera decisamente più solida rispetto a quanto fatto in passato, con una forma che sembra piuttosto completa.
Dopo un paio di trailer in computer grafica e voci su un possibile sviluppo travagliato, è finalmente arrivata una visione ben più concreta del gioco, che a quanto pare deriva da una produzione di livello superiore ai primi due capitoli.
Un gioco più grosso di prima
State of Decay 3 arriverà dunque nel 2027 e si conferma essere un gioco multipiattaforma, derivante da una visione decisamente più ampia e "ricca" rispetto ai titoli precedenti, ancora piuttosto sperimentali e derivanti da produzioni più piccole.
Almeno per quanto riguarda la grafica e l'aspetto tecnico in generale, questo terzo capitolo sembra essere veramente di un livello differente rispetto ai precedenti, pur riproponendo la struttura tipica che ha reso celebre la serie.
Anche in questo caso si tratta di sopravvivere all'apocalisse degli zombie, prendendo parte a diverse missioni da gestire all'interno di un ampio mondo aperto in stile sandbox, salvando persone e cercando di ricostituire una società anche attraverso costruzione e gestione di basi.
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