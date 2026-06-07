State of Decay 3 ha un nuovo trailer del gameplay con periodo di uscita, anche su PS5

È tornato finalmente a mostrarsi in maniera più estesa State of Decay 3, attraverso un trailer che ha mostrato il gameplay vero e proprio e riferito anche un periodo di uscita, sebbene ancora piuttosto vago: il gioco arriverà nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non era scontato che State of Decay 3 si facesse vedere all'Xbox Games Showcase, sebbene fosse la speranza di molti: dopo una lunga attesa, la nuova creatura di Undead Labs si è infine mostrata in maniera decisamente più solida rispetto a quanto fatto in passato, con una forma che sembra piuttosto completa.

Dopo un paio di trailer in computer grafica e voci su un possibile sviluppo travagliato, è finalmente arrivata una visione ben più concreta del gioco, che a quanto pare deriva da una produzione di livello superiore ai primi due capitoli.