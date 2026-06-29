Anche Undead Labs potrebbe chiudere, State of Decay 3 è a rischio?

A quanto pare anche Undead Labs potrebbe chiudere: stando ad alcuni rumor, lo studio attualmente al lavoro su State of Decay 3 sarebbe fra i team di sviluppo in cerca di un acquirente, insieme a Ninja Theory, Compulsion Games e Double Fine Productions.

Acquisito da Microsoft nel 2018, Undead Labs non ha ancora pubblicato alcun gioco nella sua attuale connotazione di studio first party, e questa situazione ha certamente contribuito a farlo finire fra le realtà a rischio nell'ottica del "reset" della divisione Xbox.

Composto da circa centodieci dipendenti, il team autore della serie State of Decay potrebbe aver presentato il recente trailer del terzo capitolo proprio allo scopo di attirare investitori, come pare sia accaduto per la nuova avventura di Senua firmata Ninja Theory.

Il video, presentato nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, ha indicato finalmente una finestra di uscita per il gioco, rimasto avvolto dal mistero fin dal suo annuncio: se tutto va bene, approderà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027.