Planescape: Torment 2 era stato approvato da Wizards of the Coast, ma nessuno ha voluto finanziarlo

A tentare l'impresa fu Beamdog , studio noto per aver curato le edizioni rimasterizzate dei classici BioWare e Black Isle. Il capo dell'azienda, Trent Oster, insieme all'ex sceneggiatore di BioWare David Gaider, presentò il progetto ai vertici di Wizards of the Coast (l'azienda detentrice dei diritti dell'universo di Dungeons & Dragons). L'accoglienza iniziale fu molto positiva.

Planescape: Torment è considerato uno dei dei giochi di ruolo elettronici migliori di sempre. Quello che molti ignorano è che lo sviluppo di un sequel, intitolato Planescape: Unraveled , è stato a un passo dal concretizzarsi, prima di scontrarsi con problemi di finanziamento.

Bello, ma nessuno paga

"Abbiamo avuto degli incontri molto positivi con il loro team creativo", ha raccontato Oster. "Ne abbiamo parlato con Chris Perkins e Mike Mearls, ed erano davvero entusiasti di ciò che stavamo facendo. Discutevamo di come collegarlo a un manuale cartaceo e tutto il resto. Era un'idea entusiasmante".

Planescape: Torment è famoso per la sua profondità narrativa

Tuttavia, nonostante la validità dell'idea, Wizards of the Coast non si dimostrò disposta a coprire i costi di produzione, chiedendo di fatto a dei partner esterni di assumersi l'intero rischio.

Oster ha illustrato le dinamiche interne del publisher: "Quando lo abbiamo proposto a Wizards, ci hanno risposto: 'Non abbiamo soldi per lo sviluppo esterno, non ce ne occupiamo in questo momento'. Nel corso del tempo, Wizards ha attraversato questi cicli in cui dice: 'Oh, faremo tutto lo sviluppo internamente'. E poi: 'Oh mio Dio, lo sviluppo interno è così costoso, daremo tutto in licenza. Lasceremo che i partner si assumano tutti i rischi'. E in seguito: 'Ehi, aspettate, questi tizi hanno fatto un sacco di soldi, riportiamo tutto all'interno'".

Di fronte a questa chiusura, Beamdog ha tentato di cercare i capitali necessari presso altri editori, ma senza successo. "Abbiamo cercato dei finanziamenti in giro e nessuno ha voluto finanziarlo", ha spiegato Oster. "Tutti coloro a cui lo abbiamo proposto in quel periodo ci hanno risposto: 'Beh, perché dovremmo spendere i nostri soldi per far valere di più la loro proprietà intellettuale?'"

Anche David Gaider, co-autore del progetto, aveva condiviso in passato la sua amarezza riguardo all'epilogo della vicenda: "Qualunque fosse il problema, non riuscivamo a venderlo... e alla fine del 2016, abbiamo dovuto mettere Planescape: Unraveled nel cassetto e iniziare qualcosa di nuovo. La cosa mi ha distrutto, e in quel momento ho quasi pensato di lasciar perdere tutto".

In realtà Torment ha avuto una specie di seguito spirituale, ma senza licenza ufficiale: Torment: Tides of Numenera, che condivideva il forte focus sulla narrazione dell'originale e cerca anche di riprodurne le atmosfere.