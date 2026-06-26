Baldur's Gate, Planescape e Icewind Dale: la storia dei GDR a prezzi stracciati su Instant Gaming

Gli appassionati di giochi di ruolo con una forte impronta classica hanno l'opportunità di recuperare tre pietre miliari del genere. Lo store Instant Gaming propone una massiccia riduzione di prezzo per le edizioni restaurate di questi cult, storicamente venduti a circa 20€ ciascuno. Nello specifico, Planescape: Torment: Enhanced Edition viene proposto a 2,29€ tasse escluse, per un prezzo finale di 2,79€ IVA inclusa (sconto all'88%, riduzione sul prezzo finale dell'86,05%). Icewind Dale: Enhanced Edition scende a 0,99€ IVA esclusa, che diventa 1,21€ al pagamento (sconto del 95%, con un risparmio effettivo del 93,95% sul prezzo IVA inclusa). Infine, Baldur's Gate: Enhanced Edition si attesta a 1,29€ al netto delle tasse, portando il prezzo finale a 1,57€ IVA inclusa, con un ribasso del 93% e un risparmio complessivo del 92,15%. Se volete arricchire la vostra libreria Steam, potete riscattare le chiavi digitali tramite i box presenti nell'articolo.

Tre sfaccettature diverse del regolamento di Dungeons & Dragons

Nonostante condividano lo stesso motore grafico e le regole della seconda edizione di Advanced Dungeons & Dragons, i tre titoli offrono filosofie di gioco radicalmente diverse. Baldur's Gate: Enhanced Edition rappresenta un equilibrio tra esplorazione, crescita del party e narrazione fantasy tradizionale, mentre Planescape: Torment: Enhanced Edition sposta l'asse sul piano filosofico e narrativo, mettendo il giocatore nei panni del leggendario Senza Nome in una delle trame più profonde e mature mai scritte per un videogioco. Icewind Dale: Enhanced Edition, invece, pone maggiore enfasi sul combattimento tattico e sulla sopravvivenza nelle gelide terre del nord, offrendo dungeon complessi e una sfida più marcata per gli amanti del combattimento in tempo reale con pausa tattica.

Il valore reale di questa selezione non risiede solo nel prezzo particolarmente conveniente, ma anche nel lavoro di modernizzazione svolto nel tempo. Le versioni Enhanced di Baldur's Gate, Planescape: Torment e Icewind Dale garantiscono compatibilità con i sistemi operativi moderni, supporto alle risoluzioni in alta definizione e ai monitor widescreen, oltre a un'interfaccia utente scalabile. A questo si aggiungono nuovi contenuti, correzioni e miglioramenti rispetto alle versioni originali, oltre a diverse migliorie alla qualità della vita, come la raccolta rapida del bottino e la correzione di bug storici.