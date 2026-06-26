La scheda grafica Gigabyte RTX 5080 Gaming OC è in sconto su Amazon per il Prime Day

Siamo arrivati all'ultimo giorno di offerte del Prime Day di Amazon, ma le promozioni attive sono ancora tantissime. Ad esempio, vi segnaliamo la scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G, ora disponibile con uno sconto del 22%. Al momento il prodotto è disponibile per 1.284 euro, con un risparmio di circa 360 euro rispetto al prezzo consigliato segnalato di 1645 euro. Se siete interessati potete raggiungere la pagina della promozione tramite questo questo link, oppure cliccando sul box qui sopra.
Le caratteristiche della scheda Gigabyte RTX 5080 Gaming OC
La Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G è una scheda grafica di fascia alta progettata per offrire prestazioni di nuova generazione grazie all'architettura NVIDIA più recente. Dotata di 16 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit, garantisce una banda passante elevatissima e una gestione impeccabile dei carichi grafici più complessi, dal gaming in 4K ai flussi di lavoro creativi avanzati. Per questo modello la frequenza operativa raggiunge i 2730 MHz in modalità OC, assicurando un notevole margine prestazionale rispetto alle specifiche di riferimento.
Il modello monta il sistema di raffreddamento Windforce di Gigabyte mantiene temperature e rumorosità sotto controllo grazie a ventole ottimizzate, heatpipe ad alta efficienza e una struttura pensata per massimizzare il flusso d'aria. La scheda utilizza l'interfaccia PCI‑Express 5.0, assicurando la massima compatibilità con le piattaforme moderne e un potenziale di banda superiore.
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