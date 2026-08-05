Questo controller per PS5 (e non solo) ha un design pazzesco: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul controller PS5 e compatibile anche con PC e mobile: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,49€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Questo controller è un gamepad versatile pensato per offrire un'esperienza di gioco precisa, coinvolgente e compatibile con numerose piattaforme. Il dispositivo può essere utilizzato con PS5, PS5 Pro, Windows, Mac, iOS, Android e Steam Deck.
Il controller integra un sistema di illuminazione RGB a 8 colori con quattro modalità disponibili: Dazzle, Monochrome, Monochrome Breathe e Monochrome Breathe Cycle. Gli effetti luminosi permettono di personalizzarne l'aspetto.
Ulteriori dettagli sul controller
Uno dei principali punti di forza è la presenza della tecnologia Hall Effect per joystick e trigger. Grazie ai sensori basati sul campo magnetico, il controller offre una maggiore precisione nei movimenti, riducendo il rischio di problemi come lo stick drift e garantendo una maggiore durata rispetto ai tradizionali sistemi con componenti soggetti a usura.
Il gamepad dispone inoltre di doppio motore per la vibrazione, capace di restituire feedback più realistici durante combattimenti, impatti ed eventi di gioco. La funzione Turbo consente di attivare modalità di fuoco rapido, mentre il sistema di controllo del movimento a 6 assi, con sensore 3D e sensore G integrati, permette una gestione più naturale di inclinazione, guida e mira. La batteria interna da 1500 mAh assicura fino a 10 ore di autonomia.