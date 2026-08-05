Questo controller per PS5 (e non solo) ha un design pazzesco: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul controller PS5 e compatibile anche con PC e mobile: l'offerta prevede uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,49€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Questo controller è un gamepad versatile pensato per offrire un'esperienza di gioco precisa, coinvolgente e compatibile con numerose piattaforme. Il dispositivo può essere utilizzato con PS5, PS5 Pro, Windows, Mac, iOS, Android e Steam Deck.

Il controller integra un sistema di illuminazione RGB a 8 colori con quattro modalità disponibili: Dazzle, Monochrome, Monochrome Breathe e Monochrome Breathe Cycle. Gli effetti luminosi permettono di personalizzarne l'aspetto.