Moonlighter 2: The Endless Vault ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e PC

Moonlighter 2: The Endless Vault è pronto a lasciare l'accesso anticipato e ad approdare anche su console. 11 bit studios e gli sviluppatori di Digital Sun hanno annunciato che la versione 1.0 sarà disponibile a partire dal 2 settembre, su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam e Microsoft Store).

Il gioco era stato pubblicato in early access nel novembre del 2025 su PC, dove ha riscosso valutazioni sostanzialmente favorevoli da parte degli utenti. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e i dettagli dei contenuti disponibili al lancio, che trovate qui sotto.