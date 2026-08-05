Moonlighter 2: The Endless Vault ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e PC

Moonlighter 2: The Endless Vault è pronto a lasciare l'accesso anticipato e ad approdare anche su console. 11 bit studios e gli sviluppatori di Digital Sun hanno annunciato che la versione 1.0 sarà disponibile a partire dal 2 settembre, su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam e Microsoft Store).
Il gioco era stato pubblicato in early access nel novembre del 2025 su PC, dove ha riscosso valutazioni sostanzialmente favorevoli da parte degli utenti. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e i dettagli dei contenuti disponibili al lancio, che trovate qui sotto.
Le novità della versione 1.0
Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, la versione 1.0 porta a compimento la storia principale e introduce una serie di novità pensate per ampliare l'esperienza. L'update aggiunge nuove armi e armature, oltre alla Bomb Path, un'abilità che fa esplodere i nemici dopo aver subito un certo numero di colpi, danneggiando quelli nelle vicinanze. La bottega di Will raggiunge inoltre il suo livello finale, sbloccando slot aggiuntivi per i Bloblet, nuove opzioni estetiche e più spazio per personalizzare Tresna e renderla davvero "casa".
Per chi vuole continuare l'avventura oltre i titoli di coda, la versione 1.0 introduce l'Infinite Endless Vault, una modalità post‑game che propone spedizioni sempre più impegnative e ricche d'oro, pensate per mettere alla prova anche i mercanti più esperti. I giocatori in cerca della sfida definitiva possono invece cimentarsi nella Hardcore Mode, dove la posta in gioco è massima: cadere nel dungeon significa ricominciare tutto dall'inizio.