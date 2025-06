Moonlighter 2: The Endless Vault, abbiamo provato il secondo capitolo dell’avventuriero imprenditore

Will è tornato a fare quello che gli riesce meglio: picchiare slime in dungeon pericolosi e poi prendersi cura del suo negozietto.

È più difficile la vita dell'avventuriero che affronta i mostri o quella dell'imprenditore che se la vede con le tasse? Una risposta molto, molto difficile, specialmente di questi tempi, ma possiamo provare a dare una risposta grazie a Moonlighter 2: The Endless Vault che ci dà un assaggio di entrambe le carriere. Dopo l'ottimo successo del primo capitolo datato 2018, questo sequel ripropone la sua idea vincente pur con qualche cambiamento nella struttura: un giovane avventuriero esplora una serie di dungeon, fa a fette i mostri, colleziona un bel bottino e poi torna in città, dove mette tutto in vendita nella sua bottega. Moonlighter 2: The Endless Vault arriva sette anni dopo il prequel con diversi cambiamenti. Il più evidente è il passaggio da un delizioso stile grafico in due dimensioni a un'estetica soffice e piacevole totalmente in 3D. Questo stravolgimento ha portato gli sviluppatori di Digital Sun ad adottare grandi novità anche nella struttura di gioco, ad aggiungere nuove meccaniche come le armi da fuoco per raggiungere i mostri volanti. Anche il sistema economico ha subito notevoli cambiamenti, e risulta oggi più complesso eppure sgravato da alcune meccaniche che lo appesantivano. Mettere in mostra gli oggetti trovati nel dungeon è fondamentale per guadagnare e migliorare il personaggio Abbiamo provato Moonlighter 2 e siamo rimasti stregati dal suo gameplay loop, nonostante la demo che abbiamo avuto a disposizione fosse molto sporca e piena di problemi. Così tanti che Digital Sun è più volte ricorsa a patch correttive nel corso dello Steam Next Fest. Dura la vita dell'imprenditore, vero, ma anche quella dello sviluppatore non scherza mica.

Un nuovo negozio, una nuova città Il prologo ci racconta in poche parole la storia fino a questo momento, introducendo velocemente il protagonista, Will. Questo ragazzo, dal volto gentile e dai capelli bianchi, è un guerriero, ma è anche un piccolo imprenditore. Le sue giornate si dividono tra l'esplorazione di pericolosissimi dungeon dove va a caccia di reliquie, eliminando mostri e superando trappole, e le lunghe trattative in bottega, dove mette in vendita i tesori conquistati combattendo. Se quel "2" dopo il titolo vi scoraggia perché non avete giocato il prequel, sappiate che basta poco per entrare nell'ottica del racconto. L'intreccio è comunque semplice, e Digital Sun ha cambiato molto le carte in tavola rispetto al passato, anche per quanto riguarda il tono della storia: Will non si trova più nella tranquilla cittadina di Rynoka, ma a Tresna, un avamposto di reietti ai margini della società. Tresna è una città grande, polverosa, caotica, che sorge nel bel mezzo di un deserto. E poi Will ha un debito non indifferente da saldare con la signora Scratch. La signora Scratch non nutre molto rispetto per Will. Anzi, con il portafogli al posto del cuore, lo prende e lo lancia senza complimenti nel dungeon. Non sappiamo molto del rapporto che la lega a Will, ma siamo a conoscenza che è suo il negozio che il ragazzo dovrà gestire. La signora ci dà i primi, indispensabili, consigli per quanto riguarda la vita di bottega, poi lascia a Will tutti gli oneri. Beninteso che ogni spicciolo guadagnato finirà nelle sue tasche.

L’arte di negoziare L'idea alla base di Moonlighter 2 è semplice: dobbiamo gestire una bottega e possiamo esporre inizialmente solo quattro oggetti. Bisogna tenere il negozio pulito, arredarlo e prendersi cura della merce. Soprattutto, dobbiamo dare ascolto ai clienti. Ogni giorno di lavoro è come una piccola partita a un roguelite: abbiamo a disposizione dei potenziamenti che modificano la nostra build e ci spostiamo veloci come furetti da una parte all'altra per contrattare con chi è interessato ai nostri prodotti. La bottega diventerà con il tempo un vero e proprio emporio di tutto rispetto Nel pieno della trattativa possiamo utilizzare dei bonus che aggiungono valore alla merce. Ogni volta che portiamo a termine con successo un certo numero di compravendite, otteniamo un perk e così via, accumulando ricchezze. Molti di questi potenziamenti legano tra loro, aumentando di volta in volta il bonus che sono in grado di conferire al prodotto. Insomma, tutto diventa una danza molto divertente e strategica in cui capire a quali bonus dare la priorità e qual è il momento adatto per mettere in vendita il pezzo forte. L'oggetto che ci farà arricchire oltre ogni misura. Annunciato il periodo di uscita Moonlighter 2: The Endless Vault su PC, PS5, Xbox e Game Pass A differenza del primo Moonlighter, dove bisognava scegliere il prezzo del prodotto cercando di avvicinarsi il più possibile a quello perfetto, qui il valore di un oggetto è da subito esplicito, ma viene determinato in due momenti chiave. Uno avviene nei dungeon, e ve ne parleremo tra poco, l'altro è la contrattazione. Se tutti i pezzi si incastrano in modo perfetto, riusciremo a vendere oggetti anche al doppio o al triplo del loro valore effettivo. Tanto per far contenta la signora Scratch. Le giornate lavorative sono poi caratterizzate da qualche imprevisto, come la polvere che si deposita sulla merce, o il pavimento che si sporca e che va pulito. In ogni caso, molto velocemente, tutti i nostri prodotti saranno venduti e sorgerà spontanea la domanda: come procurarsene altri?

A caccia di reliquie Per rispondere alla domanda, interviene la seconda anima di Moonlighter 2, quella dell'avventuriero. Prima di calarsi nel dedalo dei dungeon, è bene passare a far visita al fabbro e all'alchimista della città. Sono loro che gestiscono i potenziamenti dell'equipaggiamento e del personaggio. Nella demo sono disponibili solo due armi (una spada molto versatile e dei tirapugni), e giusto un paio di abilità che possono renderci la vita più facile in combattimento. Nei dungeon troverete anche trappole da dover superare Una volta pronti ci si trasporta nel pieno dell'azione: una terra desertica, piena di trappole e di mostri, ma dov'è facile trovare un buon bottino. Il combattimento di Moonlighter 2 è semplice, ma la tridimensionalità gli ha in effetti regalato una fisicità più marcata che in passato. Inizialmente risulta anche piuttosto difficile, almeno fino al momento in cui non si imparano gli schemi d'attacco dei nemici. Schivarli è fondamentale, perché la riserva di punti vita di Will è molto esigua. Tenersi in movimento è un'ottima trovata per non farsi cogliere di sorpresa. Will ha qualche altro asso nella manica, oltre alla già citata arma da fuoco che va ricaricata colpendo i nemici con strumenti corpo a corpo. Anzitutto può sferrare un colpo con il suo pesantissimo sacco di reliquie, e se l'avversario è stato precedentemente stordito, può tentare di lanciarlo giù dall'arena o perfino contro gli altri mostri. In seconda battuta, può utilizzare dei bulbi presenti nel livello che sparano dei proiettili capaci di puntare automaticamente i nemici nei dintorni, eliminandoli. Questa meccanica, che può sembrare accessoria, è una vera e propria manna dal cielo, tanto che si può anche potenziare l'effetto dei proiettili sparati dai fiori con il progredire della partita. Tresna è una città grande e apparentemente situata nel bel mezzo di un deserto Come da tradizione roguelite, una volta ripulita la stanza ci viene consegnata una ricompensa. Può essere un potenziamento del personaggio, oppure un forziere che contiene reliquie da vendere in negozio. In quest'ultimo caso, il sistema non è per nulla banale, dal momento che, tramite il posizionamento delle reliquie nello zaino, si può intervenire per manipolare il valore degli oggetti. Molti di essi agiscono infatti sui tesori adiacenti, aumentandone il valore, oppure sfruttandone la presenza per attivare delle abilità. Se piazzate in maniera sbadata, finirete perfino per distruggere oggetti di valore. Quando si apre un forziere bisogna fare attenzione e non raccogliere tutto a cervello spento. A seconda della posizione e della loro natura, certi oggetti possono trasformare roba di poco valore in oro. Questa capacità alchemica diventa esponenziale con le reliquie leggendarie, che se disposte con un certo criterio valgono una vera e propria fortuna. Un manichino a Tresna permette di allenarsi con le armi Una volta che lo zaino è pieno, entra in gioco quella che forse è la trovata più intelligente di Moonlighter 2. Già, perché il bisogno di adrenalina dell'avventuriero ci spingerebbe a esplorare tutto il dungeon, ma il mercante deve portarsi a casa la pagnotta. Con la sola pressione di un tasto si può utilizzare un medaglione che ci riporta a casa sani e salvi. Ma se si decide di rischiare per trovare reliquie ancora più preziose? Le cose possono andar bene, e farvi svoltare la giornata, oppure male e portarvi a una terribile e prematura fine. In caso di morte, tutto il valore delle reliquie nello zaino sarà dimezzato. Imparare a capire quando fermarsi è fondamentale per avere successo come imprenditore e poi - dal momento che tutti i potenziamenti si basano sui soldi - anche come avventuriero.

Una demo con qualche problema La demo ci dà un obiettivo molto ambizioso: guadagnare 5000 monete in una sola giornata di lavoro. Può sembrare un traguardo irraggiungibile, ma presa confidenza con tutti i sistemi, specialmente quelli di manipolazione del valore delle reliquie, sarà semplice arrivarci. Meno facile è stato invece destreggiarsi tra i tanti problemi della demo pubblicata da Digital Sun. È fondamentale leggere bene ogni caratteristica delle reliquie che si raccolgono. Si rischia di fare disastri. La prova di Moonlighter 2 è stata amara per moltissimi utenti, che hanno fatto i conti con prestazioni di certo non ottimali, anche su configurazioni di fascia alta. I problemi includevano difficoltà tecniche, come un continuo stuttering e un framerate incostante, ma anche bug che impedivano di continuare l'avventura, come schermate di caricamento infinite, e improvvisi blocchi del software. Digital Sun non è stata con le mani in mano, ha pubblicato degli aggiornamenti che hanno solo parzialmente risolto la situazione, ed ha promesso che lavorerà alacremente per arrivare al lancio con un videogioco più ottimizzato che mai. La versione demo non era supportata nemmeno da Steam Deck, nonostante il gioco sia concettualmente perfetto per il dispositivo di Steam.

Moonlighter 2: The Endless Vault ci ha già catturati con il suo ritmo irresistibile fatto di avventure nei dungeon e di giornate in bottega. Ci piace il sistema che permette di alterare il valore delle reliquie, sia nei momenti di ritrovamento del tesoro che durante la contrattazione, e in generale abbiamo apprezzato il maggior dinamismo nelle fasi di gestione del negozio. Anche il passaggio al 3D ci sembra ben realizzato, con alcune nuove meccaniche che aggiungono pepe al combattimento. Purtroppo la nostra prova è stata problematica per via di un codice ancora molto sporco e di una demo piena di problemi che ha costretto gli sviluppatori di Digital Sun a correre ai ripari davanti alle tante richieste della community. Speriamo che riescano ad arrivare all'uscita del videogioco con una situazione migliore.