Moonlighter 2: The Endless Vault si mostra con un gameplay trailer, demo disponibile per lo Steam Next Fest

Oltre a mostrare nuove sequenze di gameplay, il filmato svela che una demo della versione PC sarà disponibile tra poche ore in occasione dello Steam Next Fest, che inizierà domani 9 giugno. Se siete interessati, potrete scaricarla a questo indirizzo .

Durante il PC Gaming Show, il team di sviluppo Digital Sun ha mostrato un gameplay trailer di Moonlighter 2: The Endless Vault , il seguito del suo roguelike a tema mercantile, che evolve la formula originale e la porta stavolta in un mondo completamente tridimensionale.

Demo disponibile su PC per lo Steam Next Fest

Moonlighter 2 sarà pubblicato da 11 Bit Studios su PC, Xbox Series X|S e PS5 durante l'estate, con una data precisa ancora da fissare, e seguirà nuovamente le avventure del mercante Will attraverso un pretesto narrativo abbastanza semplice, ma che giustifica il ricominciare la sua attività da zero. Dopo gli eventi del primo capitolo, infatti, Will si ritrova naufrago nella terra di Tresna, dove dovrà ricostruire la sua attività commerciale con l'aiuto di volti familiari e nuovi alleati.

Il gioco mantiene inalterato il ciclo di gameplay che ha caratterizzato il primo capitolo: i giocatori si avventureranno nei dungeon per combattere nemici e trovare reliquie preziose, per poi tornare al proprio negozio a vendere il bottino e trasformarlo in profitto per acquistare equipaggiamento migliore.

Il passaggio dalla pixel art del primo gioco a un mondo completamente tridimensionale rappresenta il cambiamento più evidente e ambizioso di Moonlighter 2. Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, questa evoluzione non è puramente estetica, ma ha permesso di creare ambienti più vari e complessi anche da esplorare, con biomi che hanno meccaniche specifiche.

Anche il sistema di combattimento ha subito diversi miglioramenti, con nemici specializzati in armi a distanza che si alternano ad altri focalizzati sul combattimento ravvicinato. L'apice sarà ovviamente rappresentato dai combattimenti coi boss, e durante la presentazione è stato mostrato come esempio l'Herald, uno dei primi boss del gioco che bombarda costantemente il giocatore con proiettili e raggi laser, costringendolo a cercare riparo e schivare gli attacchi mentre cerca di disattivare le barriere sonore che proteggono il nemico.

La gestione dell'inventario rimane un elemento fondamentale, con la necessità di disporre al meglio le reliquie nello zaino. Queste non saranno semplici oggetti da vendere, ma potranno conferire effetti speciali a seconda di dove vengono posizionate nell'inventario, aggiungendo un livello strategico alla raccolta del bottino. A questo sistema si aggiungono poi dei perk che conferiscono dei bonus temporanei - rendendo più pronunciata la componente roguelike del gioco - e ovviamente il sistema di negozio, che oltre a permettere di rivendere il bottino raccolto consente anche di sbloccare effetti speciali a ogni apertura.