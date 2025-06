Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct, tutti i giochi e i trailer annunciati

È giunto il momento del Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct, la diretta che Microsoft imbastisce ogni anno per delineare la lineup Xbox e Game Pass del 2025, ma non solo.

Per molti è sempre stato l'evento dell'estate, per tutti gli altri è un appuntamento sempre più importante e interessante, visto che le acquisizioni di Microsoft hanno progressivamente espanso il colosso di Redmond su tutti i sistemi, da PlayStation a Nintendo, passando per i dispositivi mobile. Sta di fatto che Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct è l'appuntamento chiave non solo per coloro che posseggono Xbox, PC o un abbonamento Game Pass, ma anche per l'intera industria. Anche perché rappresenta l'unica delle tradizionali conferenze a essere rimasta in vita, l'ultimo palcoscenico di rilievo anche per le terze parti, che qui non devono pagare l'obolo richiesto da Geoff Keighley. Andiamo, quindi, a ricapitolare tutti i giochi, le novità e i trailer di questo Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct.

Il video integrale del Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct Volete rivivere la presentazione integrale? Ecco di seguito il video completo: Volete l'esperienza già scremata da pause, chiacchiere e appendici varie, di seguito potrete trovare tutti i trailer spacchettati.

The Outer Worlds 2 Si parte con The Outer Worlds 2, il co-protagonista della conferenza. In attesa del mega-approfondimento vediamo un trailer nel quale si possono osservare come il gameplay non sia cambiato molto, ma soprattutto anche la cifra stilistica dell'opera sembra la stessa dell'apprezzatissimo primo capitolo. Obsidian ha ricreato un gioco di ruolo di stampo action ambientato in un futuro distopico nel quale il giocatore sarà chiamato a definire con le sue scelte non solo lo svolgersi della storia, ma anche come approcciare le missioni. Tecnicamente non sembra un capolavoro, ma il tratto pulito si sposa bene con il futuro del gioco. The Outer Worlds 2 uscirà il 29 ottobre 2025, al lancio su Game Pass.

High on Life 2 La prima world premiere della serata vede una coppia di alieni che prova a chiacchierare pacificamente prima di essere gettati all'interno di un universo sci-fi coloratissimo e ricco di dettagli. High on Life 2 dovrebbe mescolare armi folli, humor e tanta narrativa con uno sparatutto in prima persona sopra le righe, ricco di azioni e armi speciali. High on Life 2 arriverà questo inverno.

Resonance: A Plague Tale Legacy Altra world premiere, questa volta di stampo fantasy. Una ragazza fugge in una foresta, si vedono battaglie, esplorazioni, una città che pare Venezia, un'arena dei gladiatori. Resonance: A Plague Tale Legacy sembra differenziarsi molto dai primi amatissimi capitoli, ma lo studio di sviluppo sembra aver alzato ancora di più l'asticella.

ROG Xbox Ally X È tempo di una nuova presentazione hardware, ovvero la prima "Xbox Portatile" firmata ROG. Si tratta di un PC da gioco handheld potenziato da Xbox, che dovrebbe consentire di giocare ovunque grazie ai processori Ryzen. ROG Xbox Ally X è il nome della nuova piattaforma. "Anche questa è un'Xbox", recita il claim della macchina, poi sottolineato da Sarah Bond, che ha sottolineato come la piattaforma sarà compatibile con tutti i giochi Windows. Ci sarà anche Hollow Knight: Silksong al lancio. Tutti i giochi presentati oggi, inoltre, sono Xbox Play Anywhere, ovvero possono essere giocati ovunque, basta possedere un account Xbox (e che il dispositivo abbia un'app Xbox nativa).

The Blood of DawnWalker Bandai Namco porta sul palco Xbox un gioco con samurai, vampiri e un'atmosfera molto particolare. Si tratta del nuovo gioco del creatore di The Witcher, che ha come protagonista un vampiro capace di scalare i muri, ma anche muoversi liberamente per la mappa, per combattere la corruzione che sta consumando il mondo. The Blood of DawnWalker arriverà nel 2026.

Super Meat Boy 3D Una musica idilliaca introduce una nuova world premiere, che ha come protagonista l'agguerrito Meat Boy, Super Meat Boy 3D è un platform in tre dimensioni, ma lo stile, la difficoltà e il sangue sono quelli tipici della serie.

Ninja Gaiden 4 Team Ninja, Platinum Games collaborano per il nuovo Ninja Gaiden. Come è facile capire dal nome, si tratta nel ritorno di una delle saghe più amate dai fan degli action, grazie al gameplay dinamico, le combo e lo stile del gioco Koei Tecmo. Tutti questi elementi sembrano tornare in Ninja Gaiden 4, in arrivo il 21 ottobre.

Indiana Jones and the Great Circle - The Order of Giants Indiana Jones and the Great Circle torna sul palco Xbox per celebrare non solo il successo del primo gioco, ma anche per annunciare la sua nuova avventura. Il Dottor Jones in The Order of Giants si troverà ad affrontare nuovi pericoli e a scavare ancora più in profondità il mistero che avvolge i giganti. L'espansione sarà disponibile dal 4 settembre.

Beast of Reincarnation Un'affascinante world premiere arriva dal Giappone e dagli studi di GameFreak, i creatori di Pokémon. Si tratta di un ambizioso action in 3D nel quale si affrontano creature gigantesche con la katana in pugno. La protagonista di Beast of Reincarnation si dovrà barcamenare anche tra magia e tecnologia, in questa avventura prevista per il 2026.

Clockwork Revolution Gli Xbox Game Studios presentano Clockwork Revolution, il nuovo gioco di Inxile. Si tratta di un action dallo stile steampunk molto particolare, nel quale un variopinto protagonista dovrà avere a che fare con strani automi e tante avventure, oltre che un particolare sistema ruolistico. Non mancheranno scelte multiple, colpi di scena e combattimenti, da affrontare con una delle tante bocche da fuoco modificabili che è possibile incontrare. Il sistema di classi e di combattimento di Clockwork Revolution sembra davvero vario e interessante.

Film e TV Matt Booty, oltre a celebrare le uscite recenti, promette maggiori investimenti al cinema e in TV, dopo il successo di Fallout e il film di Minecraft.

Grounded 2 Per rimanere in tema il nuovo gioco sembra essere uscito da un cartone animato anni '80. Il tutto prima di essere interrotto da una sorta di TG nel quale si annuncia che questa estate saremo nuovamente rimpiccioliti in Grounded 2, il gioco nel quale dei ragazzini devono provare a sopravvivere in un pericolosissimo giardino popolato da insetti. Grounded 2 arriverà il 29 luglio e sarà anticipato da un periodo di beta.

Cronos: The New Dawn Le atmosfere horror di Cronos: The New Dawn sono completamente differenti di quelle di Grounded 2. Si tratta di un gioco che potrebbe ricordare Dead Space 2, con mostri da inchiodare a terra, armi futuristiche e tanta narrativa.

The Elder Scrolls Online - Tales of Tamriel Bethesda porta i nuovi contenuti di The Elder Scrolls Online alla conferenza. Si tratta del premiato e amatissimo gioco di ruolo online ambientato nell'universo di Oblivion, Skyrim e tutti gli altri giochi. Tra tesori da scavare e attività varie, in Tales of Tamriel ci saranno migliaia di mostri da affrontare, come i nuovi eventi legati ai server.

Aphelion Il nuovo gioco di Don't Nod, Aphelion, è un'avventura ricca di momenti adrenalinici, esplorazione e narrativa, si mostra per la prima volta al Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct. Si tratta di un gioco ad ambientazione spaziale, nel quale, però, non mancheranno anche mostri decisamente più preoccupanti.

No Ghosts At The Grand Un trailer musicale annuncia il nuovo gioco, No Ghosts At The Grand, una strana esperienza nella quale bisognerà rinnovare un edificio con strani strumenti. Non si tratterà solo di un edificio, ma di tutto un quartiere che, oltretutto, conterrà segreti e livelli onirici. Non mancheranno scene a bordo di veicoli e una narrativa sopra le righe. Davvero un progetto interessante.

Age of Mithology: Retold - Heavenly Spear La nuova espansione di Age of Mithology: Retold - Heavenly Spear si mostra allo showcase. Grazie a essa nuove battaglie, fazioni e abilità si andranno ad aggiungere al premiato RTS di Microsoft.

Mudang: Two Hearts Un gioco ambientato nel moderno Giappone. Vediamo un uomo incatenato, quello che sembra un detective e una città sotto assedio. Il protagonista dovrà infiltrarsi in un ambiente pesantemente controllato, usando gadget, ma anche affrontando un elemento sovrannaturale. Mudang: Two Hearts arriverà nel 2026.

Planet of Lana II: Children of the Leaf Uno stile a là Studio Ghibli introduce un'avventura bidimensionale nella quale i protagonisti dovranno provare a sfuggire a una civiltà decisamente poco amichevole. Tra combattimenti, salti impossibili e avventure, Planet of Lana II: Children of the Leaf arriverà nel 2026.

Fallout 76: Gone Fission Fallout 76, l'MMO ambientato nell'universo post apocalittico di Bethesda, introduce la sua nuova espansione Gone Fission durante lo showcase. Grazie a essa si potrà pescare del delizioso pesce radioattivo, oltre che cucinarlo. Ma si potrà anche coltivare e fare tante altre cose.

Solo Leveling: Arise Overdrive Solo Leveling: Arise Overdrive è il gioco dedicato all'anime del momento. Il giocatore dovrà mettersi alla prova in questa cooperativa a 4 giocatori nella quale affrontare nemici sempre più potenti e imprevedibili. Solo Leveling Arise: Overdrive arriverà questo autunno su PC e Xbox.

Aniimo Pecore puffose, musica pop e uno stile ricercato sembrano essere gli ingredienti di Aniimo, un'avventura 3D nella quale la protagonista è accompagnata da tenerissime creature che, inevitabilmente, ricordano i Pokémon. Aniimo arriverà nel 2026.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Tony Hawk's in persona presenza Tony Hawk's Pro Skater 3+4, il rifacimento del classico del passato che conterrà nuove musiche, livelli e un multiplayer da 8 giocatori. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sarà disponibile dal 11 luglio. Tra i nuovi personaggi i saranno anche le Tartarughe Ninja e il Doom Guy.

At Fate's End I creatori di SpiritFearer presentano At Fate's End, un nuovo action 2D dallo stile ricercato che aggiunge un pizzico di puzzle e narrativa alla formula.

Gears of War: Reloaded Gears of War è stato un classico che in tanti hanno amato e il rifacimento arriva con la versione Reloaded che avrà cross platform, cross progression, grafica in 4K e 60 FPS e Xbox Play Anywhere.

Persona 4 Revival Persona 4 Revival si mostra brevemente, è il rifacimento del grande classico per PSP.

Sea of Thieves - Smugglers' Tide Non potevano mancare nuovi contenuti per Sea of Thieves - Smugglers' Tide, come un nuovo ruolo, nuove avventure e nuovo equipaggiamento.

The Invincible VS Skybound Games presenta una nuova world premiere dedicata a The Invicible, il celebre fumetto che è anche un apprezzato cartone di Prime Video. Nel video si vede lo scontro tra il protagonista e il padre, accompagnato dai Vitrumiti. Questo fa da introduzione a un picchiaduro in 2D piuttosto classico, ma di sicuro effetto. The Invincible VS arriverà nel 2026.

Final Fantasy VII Remake Intergrade I rifacimento di Final Fantasy VII Remake Intergrade arriverà questo inverno anche su Game Pass.

Final Fantasy XVI Anche Final Fantasy XVI sarà disponibile sulle piattaforme Xbox a partire da oggi.

Keeper Double Fine mostra il suo ultimo lavoro, come sempre caratterizzato da uno stile molto ironico e un gamepaly decisamente originale. Controlleremo un gigantesco faro impegnato a esplorare un'isola ricca di misteri e di luoghi da scoprire. Keeper sarà disponibile dal 17 ottobre.

25 anni di Xbox Phil Spencer ci ricorda che tra poco Xbox compierà 25 anni e per festeggiare arriveranno tanti nuovi giochi delle serie più amate.