Non solo Fallout: New Vegas, in The Outer Worlds 2 c'è anche un po' di Deus Ex

Quando si parla di The Outer Worlds 2 , la fonte d'ispirazione più citata è sicuramente la serie Fallout . Lo è al punto che il direttore creativo del gioco, Brandon Adler, in un'intervista concessa a GamesRadar+ ha scherzato affermando che "la gente è probabilmente stanca" di sentirne parlare, per poi aggiungere che nel gioco c'è anche tanto della serie Deus Ex, così da variare un po'.

"Abbiamo preso in esame ogni genere di cosa," ha detto Adler. "So che la gente è probabilmente stanca di sentirmelo dire, ma Fallout: New Vegas è stata una grande ispirazione per noi." Del resto è inevitabile che sia così, visto che New Vegas fu sviluppato da Obsidian stessa e condivide molto con la serie The Outer Worlds, tanto che molti all'epoca dell'annuncio lo definirono il New Vegas 2 che Bethesda non ha voluto.

Qui entra in ballo anche Deus Ex, che recentemente ha festeggiato i 25 anni di vita. Più propriamente, Adler ha tirato in ballo gli ultimi capitoli, Human Revolution e Mankind Divided, che Adler ama davvero.

Considerando che attualmente la serie Deus Ex è congelata e non si vedono nuovi capitoli all'orizzonte, The Outer Worlds 2 potrebbe essere il modo migliore per provare qualcosa di simile nei prossimi anni.

Per il resto vi ricordiamo che The Outer Worlds 2 sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.