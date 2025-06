Deus Ex compie 25 anni, Warren Spector lo celebra con un messaggio in cui ricorda il team di sviluppo

Spector, che diresse il gioco, ne ha approfittato per ricordare l'intero team di sviluppo , senza il quale le sue idee non avrebbero mai preso vita.

Warren Spector ha pubblicato un messaggio per festeggiare i 25 anni dal lancio di Deus Ex , uno dei capolavori assoluti del genere degli immersive sim, nonché capostipite di una serie, attualmente congelata (purtroppo).

Il messaggio di Spector

"Ciao a tutti. Sono Warren Spector, director del Deus Ex originale.

Sono lieto, orgoglioso e sorpreso di essere qui a celebrare il 25° anniversario dell'uscita del gioco.

Sono lieto e orgoglioso perché, come ogni sviluppatore, speravo di creare qualcosa che rimanesse nella mente della gente per così tanto tempo. Ho avuto la fortuna di riuscirci.

Sono sorpreso perché non mi sarei mai aspettato, e non ho nemmeno mai osato sperare, che Deus Ex, sapete, potesse durare così a lungo. Eppure, eccoci qui.

Ma notate che ho detto 'noi'. È una verità lapalissiana dello sviluppo di videogiochi che partorire idee è facile. Realizzarle è difficile. E non si realizza nulla, tanto meno qualcosa di buono, senza un grande team. Thick as Thieves: Warren Spector mostra un nuovo gameplay del suo gioco multiplayer stealth Il concept di Deus Ex sarà anche stato mio, ma il gioco stesso e tutti i meriti che gli vengono attribuiti appartengono al fantastico, fantastico team che ha creduto in una visione e l'ha trasformata in realtà.

Vorrei poter nominare tutti coloro che hanno lavorato al gioco, ma come minimo, devo menzionare i leader che hanno migliorato ogni mia idea e hanno guidato il team a realizzare quelle idee a un livello che non avrei mai sognato possibile.

Senza il Lead Designer Harvey Smith, il Lead Programmer Chris Norden, l'Art Director Jay Lee, il Lead Writer Sheldon Pacotti e l'Audio Director Alex Brandon, probabilmente non ci sarebbe stato nessun Deus Ex.

E di certo non ce ne sarebbe stato uno che meritasse una commemorazione per il suo compleanno.

La cosa migliore, però? Sì, sono orgogliosissimo del lavoro che abbiamo fatto nel 2000. Ma sono altrettanto orgoglioso del fatto che abbiamo creato qualcosa di più grande di noi.

Non abbiamo solo creato un gioco. Abbiamo creato un gioco che sembra aver influenzato i giochi che sono venuti dopo e abbiamo creato un mondo che la gente ha voluto rivisitare più e più volte.

Quindi, brindiamo ai prossimi 25 anni. Ci vediamo nel 2052."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che attualmente Spector è al lavoro su Thick as Thieves, un gioco multiplayer stealth in arrivo nei prossimi mesi.