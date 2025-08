New Super Mario Bros. Collection è in arrivo su Nintendo Switch 2?

New Super Mario Bros. Collection potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 in occasione del quarantesimo anniversario del personaggio creato da Shigeru Miyamoto, secondo quanto riferito da un leaker.

Stando a tale John Skinny, un nome piuttosto noto tra i frequentatori di NeoGAF e Discord, la raccolta dovrebbe includere tre giochi della serie, ovverosia New Super Mario Bros. per Nintendo DS, New Super Mario Bros. Wii e New Super Mario Bros. 2 per Nintendo 3DS.

La fonte in questione è nota per aver anticipato correttamente alcuni dettagli relativi alla nuova console ibrida Nintendo prima del lancio, dunque il rumor sembrerebbe avere una base di plausibilità ma è chiaro che dovremo attendere eventuali conferme o smentite ufficiali.

In questo caso specifico, il leaker sostiene di aver ricevuto le informazioni sulla New Super Mario Bros. Collection da un team QA con cui ha già collaborato in passato: staremo a vedere.