Il futuro di Super Mario è open world?

8 anni senza Super Mario 3D A prevalere alla fine è un commosso Aonuma, che ritira con modi piuttosto goffi, e per lui inusuali, il trofeo dei The Game Awards. I principali creativi dei successi del 2017. Da sinistra: Fujibayashi (il terzo), Koizumi (il quarto), Aonuma (il sesto) e Motokura (il settimo) Da lì in poi la percezione dei due giochi, ammesso e non concesso che fosse rapportabile nella contemporaneità, muta radicalmente. È l'inizio del cammino trionfale di Breath of the Wild, che negli anni successivi viene eletto dalla stragrande maggioranza della critica "miglior gioco del decennio", ed è in cima alla lista dei "migliori giochi di sempre" nell'ultima classifica stilata da EDGE. Praticamente un'acclamazione universale. Super Mario Odyssey, in quella classifica dei giochi del decennio, non rientra "nemmeno" in top 10. Viene sopravanzato da altre opere dal maggior impatto, come The Last of Us, Dark Souls, Skyrim, The Witcher 3, Minecraft. Non solo: seppur di poco, Breath of the Wild lo supera anche nelle vendite, un evento impensabile prima del 2017. EPD Tokyo, che fino a quel momento aveva pubblicato almeno un gioco ogni tre anni, scompare dai radar, escluso un breve ritorno, in collaborazione con NST, attraverso il "piccolo" - ma apprezzatissimo - Bowser's Fury, accorpato alla riedizione per Switch di Super Mario 3D World (pubblicata nel 2021).

L'open world ai vertici dell'industria Nel decennio compreso tra le metà degli anni '80 e quella dei '90, è facile individuare il genere dominante dell'industria: i titoli maggiormente rappresentativi sono quasi sempre a scorrimento orizzontale, e molto spesso dei platform bidimensionali. Questo momento coincide con l'apice del brand di Super Mario e la "Mario Mania" di fine anni '80. Nessun Super Mario è mai stato premiato "gioco dell'anno", nemmeno Odyssey Tornando alla classifica dei "migliori giochi del decennio" relativa agli anni '10, è altrettanto facile individuare un trend maggioritario. Al primo posto c'è Breath of the Wild. Al terzo The Witcher 3, al quarto Skyrim. Al sesto GTA V, all'ottavo Minecraft, al decimo Red Dead Redemption 2. Sei su dieci sono dei puri open world, pur con caratteristiche diverse. L'industria dei videogiochi è mutata radicalmente negli ultimi trent'anni. Super Mario è riuscito a tenere alte le proprie vendite, a produrre eccellenze assolute (Super Mario Galaxy 1 e 2, Super Mario Odyssey), ma ha completamente smesso di plasmare il mercato a sua immagine e somiglianza, come invece aveva fatto dagli anni '80, creando infine (nel 1996) l'archetipo stesso del gioco d'azione tridimensionale, nel senso più esteso possibile, ovvero Super Mario 64. In Super Mario Odyssey, l'idraulico è tornato ad esplorare, dopo anni di giochi lineari Da lì in poi, gradualmente, l'idraulico si è rintanato in una propria nicchia, aurea, apprezzata e commercialmente florida, ma pur sempre relegata al "platform 3D", che ha smesso di avere una vocazione universale. Super Mario Galaxy 1, 2 e Super Mario Odyssey hanno tutti una media Metacritic di 97, eppure nessuno di loro è mai stato premiato gioco dell'anno. Paradossalmente, l'unico platform 3D genuino ad aver ottenuto il trofeo è stato Astro Bot: nonostante l'eccellenza del gioco, è indubbio che sia stato favorito - nel 2024 - da una concorrenza tutt'altro che spietata. Potremmo far rientrare nel discorso anche It Takes Two, che però è riuscito a valicare i "limiti del platform" più per questioni narrative che prettamente ludiche (non che sia una colpa). Super Mario è il re incontrastato di un genere che, da anni, per impatto e prestigio, non è più al vertice dell'industria. Eccelle nonostante sia un platform, non in quanto tale.

L'open world è la via? Se Nintendo e Koizumi desiderano riportare Super Mario al ruolo centrale che aveva una volta, la via percorribile ci sembra soltanto una. Ed è quella indicata da quella classifica, che sicuramente non piacerà a tutti, perché spesso "sporca" le meccaniche di un genere. È, prevedibilmente, la via dell'open world. Bowser's Fury è stato un piccolo, riuscitissimo esperimento in ottica open world Breath of the Wild ed Elden Ring hanno deluso molti appassionati delle rispettive saghe (accorpando impropriamente Elden Ring e Dark Souls), ma non c'è dubbio che la svolta open world li abbia premiati. Sia come vendite, enormemente superiori ai "predecessori", sia come prestigio (entrambi "giochi dell'anno", entrambi ai primi posti, per quel che conta, della classifica di Edge sui migliori titoli mai realizzati). EPD 8 questo lo ha intuito, ed è chiaro che stia annusando il terreno per capire quanto sia attuabile senza snaturarsi. Bowser's Fury è un esperimento in quest'ottica. Lo stesso Super Mario Odyssey segnava un ritorno al platform esplorativo, dopo un lustro passato a ibridare linearità e tridimensionalità con Super Mario 3D Land e 3D World. Sicuramente, e non da oggi, stanno ragionando su come fondere un'ambientazione open world con la loro saga più venduta, in modo che vicendevolmente si esaltino.

Il Regno dei Funghi, il primo open world cartoon? Più uno ci riflette, più sembra sensato che Super Mario abbracci l'open world. Mario Kart World ci ha invogliato riguardo un Regno dei Funghi open world In questo caso non parliamo soltanto, come abbiamo fatto finora, del perché a Super Mario possa servire l'open world. Stiamo parlando, ribaltando la prospettiva, del perché agli open world possa servire Super Mario. Pensateci un attimo: quanti giochi ad ambientazione aperta vi sovvengono, soprattutto tra i pesi massimi, che non siano realistici? Alcuni potrebbero rispondere proprio Breath of the Wild. È vero, l'estetica è ispirata a Miyazaki e allo Studio Ghibli: gli sfondi sono "pitturati" in modo realistico, i personaggi modellati e ombreggiati come in un anime di ottimo livello, con luci nette, ben delineate. Nella fisica e nella morfologia, Hyrule è fantastica, ma anche molto, molto realistica. La disposizione dei fiumi è sensata, così come quella delle montagne, e in generale la strutturazione stessa, decisamente credibile, dei biomi proposti. Non ci sono bellissimi open world cartoon Minecraft ha uno stile grafico estremamente personale, delle meccaniche sandbox astratte e ovviamente consente (e catalizza) delle multiformi invenzioni degli utenti, ma di base quei blocchi sono il modo che Notch ha scovato per sintetizzare, comunicare e rendere interagibile un mondo realistico nella sua architettura genetica. Gli altri giochi di quella classifica, in quest'ottica, non ci sembra nemmeno il caso di citarli. Fossero esistiti dei dubbi sul fascino o sulla sensatezza di un open world mariesco, be', sono stati totalmente dissipati da Mario Kart World. Non solo il racing game Nintendo dimostra quanto sia bello esplorare liberamente quell'universo, ma inietta il desiderio di scendere dalla macchina e iniziare a saltellare qua e là, e sconfiggere quegli enormi mostri tondeggianti che appaiono in giro. Bowser's Fury inseriva degli stage lineari in una struttura open world Lascia immaginare un mondo in cui aggirarsi tra le case a forma di fungo e le colline tondeggianti, in cui nuotare tra Calamaki giganti e Pesci Gnam. Ci ha messo sotto gli occhi quanto, anche solo visivamente, un open world nel Regno dei Funghi sarebbe affabulatorio. Avrebbe un potenziale enorme, a livello ludico e commerciale. Un mondo cartoon che se ne frega totalmente del realismo, morfologico e fisico, con fiori "trampolini", liane incantate, blocchi di note che ti scagliano in ogni direzione, mandrie di Yoshi selvaggi tra le praterie. Sarebbe un sogno interattivo, esattamente ciò che era Super Mario tra NES e SNES. Oggi come oggi, non esiste un gioco così.