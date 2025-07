Il rapporto tra Nintendo e l'innovazione hardware

Un mantra che per Nintendo è stato benedizione e maledizione al contempo. E potrebbe essere utile parafrasare anche un altro aforisma, stavolta di Hiroshi Yamauchi : il Nintendo è soltanto una scatola che la gente compra per giocare a Mario .

È bene ricordare uno dei principî cardine di Gunpei Yokoi , che attraverso le sue creazioni ha condotto la società dalla "preistoria" alla "storia", ovvero dai giocattoli ai videogiochi: utilizzare in modo originale tecnologie a basso costo, spesso datate, per creare qualcosa di unico a un prezzo accessibile.

Una considerazione con dei pregiudizi, appunto, e lontana dalla realtà. Di Nintendo spesso si esaltano - giustamente - i creativi e il game design, l'originalità e il coraggio del software, e troppo poco vengono lodati, o considerati, i programmatori (capaci di vere e proprie stregonerie) e i designer delle console. Il rapporto tra Nintendo e le proprie piattaforme è fisiologicamente mutato nel corso del tempo, così come l'interdipendenza tra innovazione hardware e software . In questo articolo non ripercorreremo l'intera storia dell'azienda, e delle sue console, piuttosto tenteremo di evidenziare i bivi cruciali che hanno indirizzato lo sviluppo hardware.

L’innovazione software guida lo sviluppo hardware: da NES a GameCube

Durante l'intera gestione Yamauchi, quindi da NES a GameCube, da Game Boy a Game Boy Advance, pur nelle grandi differenze identitarie e "caratteriali" tra una console e l'altra, è esistito un solido fil rouge tra le piattaforme: lo sviluppo hardware era finalizzato alla creazione di videogiochi sempre più belli e profondi (almeno idealmente). Era la volontà di creare opere più strutturate e perfette a muovere la progressione hardware, quantomeno in termini creativi.

Uemura, il "papà" di Famicom, NES in Occidente

È pressoché inutile stilare una lista delle innovazioni apportate da Nintendo in quest'epoca, sia per la fertilità dei tempi che per l'abilità dell'azienda: dalla croce direzionale (D-pad) al sistema di salvataggio interno alle cartucce, ai quattro pulsanti e due dorsali del controller Super Nintendo, praticamente uno standard rimasto inalterato da allora, e adottato da qualsiasi società rivale. In questo periodo gli hardware diventano sempre più potenti e i pad più complessi, il tutto al servizio dei videogiochi.

Il culmine di questo processo, che coincide con l'inizio del suo declino, è Super Mario 64. Nintendo 64 e il suo capolavoro sanciscono il trionfo di Miyamoto, e rappresentano un binomio che per impatto storico forse non ha rivali: stick analogico (Control Stick) integrato al pad, quattro bottoni adibiti alla rotazione della videocamera, un movimento del personaggio in tre dimensioni divenuto letteralmente archetipico. A posteriori, è quasi imbarazzante paragonare i movimenti di Super Mario 64 a quelli di opere coeve, o leggermente antecedenti.

Miyamoto e una delle sue più importanti creature: Super Mario 64

Questo, come dicevamo, è comunque l'inizio della fine: non per colpa di Super Mario 64, ma per la grande abilità di Sony nel proporre un "pacchetto" più economico e completo, maggiormente allettante per il pubblico e per le terze parti. PlayStation surclassa le vendite di Nintendo 64.

Nintendo tenta di reagire con GameCube, proseguendo sulla strada abituale: un pad sviluppato da Miyamoto stesso, ancora oggi eccellente per certi generi, ma al contempo del tutto inadatto ad altri, e soprattutto un hardware più performante. Questo, ad esempio, consente il primo approccio open world a The Legend of Zelda; Nintendo, tuttavia, non riesce a reggere la guerra con Sony. E così decide di cambiare direzione, attraverso il nuovo presidente, Satoru Iwata.

Gunpei Yokoi mostra il "suo" Game Boy

In questo periodo, in ambito tascabile, la concorrenza viene triturata e Nintendo forgia in quest'ambito il suo giardino inattaccabile, lucroso e redditizio, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato home console. Il successo viene mantenuto attraverso prezzi accessibili e un'alta durata della batteria, risultati possibili grazie a prestazioni tecnologiche mai timorose di abbracciare compromessi, e giochi di qualità sviluppati su misura.