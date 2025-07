Nintendo Switch 2 avrà problemi di scorte fino alla primavera, per degli analisti

Nintendo Switch 2 sta avendo problemi di scorte, in particolare in Giappone, e non è facile trovarla nei negozi. La situazione potrebbe perdurare fino alla prossima primavera, secondo degli analisti, con vendite che oscillerano tra 18 e 20 milioni di unità nel corso dell'anno fiscale corrente.

Lo store online ufficiale di Nintendo in Giappone ha iniziato mercoledì ad accettare candidature per una quinta vendita tramite lotteria della nuova console. Molte persone che hanno perso le lotterie precedenti si sono ricandidate, ma sui social media prevale un'atmosfera di rassegnazione, con alcuni che si lamentano di non riuscire mai ad aggiudicarsela, per quante volte provino.