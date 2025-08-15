Svelata la possibile data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7, pare non arriverà su Nintendo Switch 2

Ma andiamo con ordine. Secondo l'insider, considerato una delle fonti più affidabili del panorama videoludico, il lancio del nuovo sparatutto sarebbe previsto per il 14 novembre . La stessa data era già stata suggerita da TheGhostofHope lo scorso mese , e secondo le fonti di billbil-kun, Activision Blizzard non avrebbe modificato i propri piani nel frattempo.

billbil-kun è tornato alla carica, questa volta con dettagli sulla data di uscita e le piattaforme di riferimento di Call of Duty: Black Ops 7, suggerendo che anche quest'anno la serie non approderà sulle console Nintendo.

Anche quest'anno i giocatori Nintendo resteranno a bocca asciutta?

Come confermato da Activision Blizzard a giugno, Black Ops 7 arriverà come di consueto su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Rimaneva però l'incognita sulla presenza del gioco anche su Nintendo Switch 2. A questo proposito, billbil-kun spegne le speranze, suggerendo che il titolo non sarà disponibile sulla console portatile della grande N, almeno non al lancio, nonostante l'impegno preso da Microsoft per portare la serie sulle piattaforme Nintendo.

Come forse ricorderete, nel 2023 Microsoft e Nintendo hanno siglato un accordo legale vincolante della durata di 10 anni per portare Call of Duty ai giocatori Nintendo, con uscita simultanea alle piattaforme Xbox, funzionalità complete e parità di contenuti. L'accordo aveva lo scopo di rassicurare gli enti antitrust, che in quel periodo stavano valutando se l'acquisizione di Activision Blizzard potesse generare un monopolio, dimostrando che Microsoft non intendeva rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox, bensì estenderne la distribuzione su persino più piattaforme di prima.

Nonostante ciò, i capitoli usciti nel 2023 e 2024, Modern Warfare III e Black Ops 6, non sono arrivati su Nintendo Switch. Questo non implica necessariamente una violazione dell'accordo, poiché non è mai stato chiarito pubblicamente quando entrerà effettivamente in vigore. Molti speravano che il lancio di Nintendo Switch 2 sarebbe coinciso con l'arrivo della serie, proprio a partire da Black Ops 7, grazie alla maggiore potenza della nuova console. Tuttavia, almeno secondo le fonti di billbil-kun, una versione per Switch 2 non è prevista al lancio, e una possibile conversione potrebbe arrivare solo in seguito.

Chiaramente sono indiscrezioni da prendere con le molle, anche se arrivate da una fonte generalmente molto affidabile, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Activision e Microsoft. In questo senso probabilmente ne sapremo di più durante la Gamescom 2024, in programma tra il 20 e il 24 agosto.