Call of Duty: Black Ops 7 uscirà anche su Switch 2? Microsoft e Nintendo stanno lavorando sulla serie

Secondo quanto riferito da Ethan Gach, reporter di Kotaku, alcune "fonti" non meglio identificate sembra che abbiano confermato alla rivista che Nintendo e Microsoft stanno ancora lavorando sul fatto di portare Call of Duty su Switch, dunque alcune novità potrebbero arrivare nel prossimo periodo.

Il gioco è stato presentato con uno spettacolare trailer dai toni alquanto diversi da quelli classici della serie Activision, svelandosi solo alla fine come Call of Duty: Black Ops 7. Le piattaforme annunciate sono PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S ma non c'è traccia di Nintendo Switch ancora.

Uno degli annunci più grossi dall'Xbox Games Showcase 2025 è stato Call of Duty: Black Ops 7 , giunto proprio alla fine dell'evento e in arrivo su PC, PlayStation e Xbox ma senza nessuna menzione su Nintendo Switch 2 , dunque non è chiaro se arriverà anche su questa piattaforma.

Un annuncio in arrivo?

La questione comincia a risultare strana visto che Microsoft si era impegnata a portare la serie sulle piattaforme Nintendo all'epoca dell'acquisizione di Activision Blizzard, e soprattutto considerando che Call of Duty: Black Ops 7 a quanto pare arriverà ancora su PS4 e Xbox One, dunque non dovrebbe avere difficoltà a funzionare su Nintendo Switch 2, pur con qualche possibile compromesso.



Questo fa pensare che il suo approdo sulla nuova console Nintendo sia possibile e potrebbe forse essere annunciato in seguito, magari proprio durante un Nintendo Direct in arrivo, visto che si potrebbe trattare di un annuncio del giusto calibro per un evento ufficiale da parte di Nintendo.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni, considerando che i tempi potrebbero essere maturi per l'arrivo di un nuovo Call of Duty su Nintendo Switch 2, sebbene non ci siano particolari indizi su un Direct in arrivo.