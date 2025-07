La data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7 è stata rivelata?

Come sappiamo, Black Ops 7 verrà presentato durante l' Opening Night Live della Gamescom 2025 , e diamo per scontato che in tale occasione verrà annunciata ufficialmente la data di uscita del gioco. Sarà davvero il 14 novembre?

Si sa ancora poco

Alcuni giorni fa Activision ha svelato per errore le nuove modalità e le tute alari di Call of Duty: Black Ops 7, ma in generale si sa ben poco di questo nuovo capitolo, se non che ci coinvolgerà in una campagna ambientata nel 2035 che avrà per protagonista David Mason, figlio del capitano Alex Mason.

Utilizzando un equipaggiamento ad alta tecnologia, David e la sua squadra di Black Ops dovranno affrontare la minaccia di un misterioso manipolatore che sa come utilizzare la paura per i propri scopi.