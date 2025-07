La trama di Ghost of Yotei non è collegata a Ghost of Tsushima

Il creative director Nate Fox ha spiegato in un'intervista che la trama di Ghost of Yotei non è collegata a quella di Ghost of Tsushima: non ci sono legami narrativi fra i due capitoli della serie e l'avventura di Atsu racconta una storia indipendente.

"Questo gioco racconta una storia del tutto autonoma, si tratta di un sequel spirituale", ha detto Fox, chiarendo la questione. "Non è necessario aver giocato Ghost of Tsushima per immergersi subito in Ghost of Yotei."

"È un gioco in cui la protagonista è considerata una sorta di fantasma: Atsu viene vista dagli abitanti di Ezo come un Onryo, uno spirito vendicatore, perché sopravvive a tutti i tentativi di vendetta e diventa una leggenda vivente nelle terre che esplora."

"La sua fama la precede", proprio come accadeva a Jin Sakai. "In questo senso ci sono delle somiglianze, ma si tratta di una storia completamente nuova e indipendente", ha ribadito il creative director di Ghost of Yotei.