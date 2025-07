La mappa di Ghost of Yotei ha le stesse dimensioni di Tsushima ma sembra più grande

Gli sviluppatori di Sucker Punch hanno rivelato che la mappa di Ghost of Yotei ha le stesse dimensioni di quella di Ghost of Tsushima, ma sembra più grande per via di alcune soluzioni che lo studio ha utilizzato in questo nuovo capitolo della serie.

"Anche se la mappa ha dimensioni simili, Hokkaido è ovviamente molto più grande di Tsushima nella realtà, quindi ci siamo concentrati sul far apparire il mondo di gioco più grande di quanto non sia realmente", ha spiegato il co-director Jason Connell.

"Vedrete vaste pianure e imponenti catene montuose che si stagliano all'orizzonte: si tratta di elementi scenici che non erano così presenti in Tsushima, e in questo caso sono stati pensati per aiutare i giocatori a percepire l'ampiezza dell'ambientazione."

"Se avessimo raddoppiato le dimensioni della mappa, avremmo dovuto riempirla con il doppio dei contenuti, e quei contenuti avrebbero dovuto essere significativi per non stancare il giocatore", ha continuato Connell.

"Ghost of Tsushima era già un gioco molto ampio, quindi anziché ingrandire tutto solo per una questione di principio, abbiamo preferito puntare su di una maggiore varietà e su di una qualità superiore, mantenendo dimensioni simili."