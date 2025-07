Quanto dura Ghost of Yotei? Dimensioni e durata sono state indicate da Sucker Punch

"Abbiamo progettato il gioco tenendo a mente numeri simili, in termini di scala e portata , all'esperienza precedente", ha spiegato Jason Connell, creative director di Ghost of Yotei, facendo capire come durata e dimensioni siano simili al predecessore.

L'evoluzione non si vedrà tanto nell'incremento di dimensioni e quantità di cose da fare, probabilmente, ma in un affinamento generale delle meccaniche viste nel primo capitolo, che in Ghost of Yotei dovrebbero risultare più raffinate in uno studio maggiore applicato al gameplay.

Ghost of Yotei sembra riprendere abbastanza precisamente la struttura del predecessore, e a quanto pare questo si riflette anche nelle sue dimensioni e durata , che secondo Sucker Punch sono paragonabili a quelle di Ghost of Tsushima .

Scala e portata simili a Ghost of Tsushima

"In questo modo, lo abbiamo trovato piuttosto soddisfacente, e in effetti c'erano già ottimi dati da cui partire", ha spiegato Connell, per quanto riguarda i riferimenti di "scala e portata" di Ghost of Yotei rispetto a Tsushima.

"Riteniamo che l'esperienza di gioco di Ghost of Yotei, che si tratti semplicemente di immergersi nella storia, di esplorare il mondo intero o di essere un accanito cacciatore di trofei di platino, sia simile [a quella di Ghost of Tsushima], in termini di tempo richiesto", ha riferito in maniera più precisa Connell.

Dunque la durata sarà corrispondente a quella di Ghost of Tsushima, gioco che essendo open world si presta a diversi approcci in base a quanto dei suoi contenuti si vuole scoprire.

In media, il gioco precedente richiede circa 25 ore per essere completato concentrandosi sulla storia principale e possiamo dunque aspettarci una base del genere anche per Ghost of Yotei.

Secondo il portale How Long to Beat, specializzato nel raccogliere informazioni dai giocatori sulle ore di gioco di vari titoli, il fatto di seguire sia la storia principale che gli extra richiede in media 46 ore mentre i cacciatori di trofei che vogliono completare totalmente il gioco possono arrivare a 62 ore, e probabilmente qualcosa di simile possiamo aspettarcela anche per Ghost of Yotei.

Di recente, il director Nate Fox ha anche detto la sua sulla possibilità di un nuovo InFamous su PS5.