Un nuovo InFamous su PS5 è possibile? Il director di Ghost of Yotei dice la sua

Sucker Punch sembra ultimamente concentrata del tutto sulla serie avviata con Ghost of Tsushima, di cui attendiamo ora il nuovo capitolo Ghost of Yotei, ma viene da chiedersi se sia possibile un ritorno della serie InFamous, che di fatto ha lanciato il team: a questo proposito, il co-creative director del nuovo gioco, Nate Fox, ha dato una sua valutazione.

In una recente intervista pubblicata da Game Informer e incentrata ovviamente su Ghost of Yotei, gioco in arrivo a ottobre e che è stato anche protagonista di un recente State of Play dedicato, Fox ha spiegato che InFamous resta una serie importante e amata da Sucker Punch, che vorrebbe poterci tornare su ma che al momento non può prendere in considerazione.

Il problema deriva dalle dimensioni non enormi del team di PlayStation Studios e dal fatto che debba concentrarsi su un progetto alla volta, e l'obiettivo principale al momento è la serie Ghost of, che è diventata improvvisamente una delle produzioni di maggiore importanza per Sony.