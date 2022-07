inFAMOUS e Sly Cooper: Sucker Punch nega di essere al lavoro sui due franchise

Sucker Punch, lo studio di sviluppo di Ghost of Tsushima, ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale in cui ha negato di essere al lavoro sui franchise inFAMOUS e Sly Cooper. Ha inoltre detto che nessun altro studio ci sta lavorando. Quindi non vedremo nuovi capitoli di entrambi a breve.

Sucker Punch: "Siccome i nostri giochi continuano a crescere di dimensioni e complessità, richiedono l'attenzione completa dello studio. Attualmente siamo concentrati sul progetto in corso e non abbiamo in programma di lavorare sui franchise inFAMOUS e Sly Cooper. Inoltre nssun altro studio sta attualmente lavorando a progetti collegati a questi franchise. Questi personaggi sono davvero speciali e sono nei nostri cuori e, anche se mai dire mai, adesso non ci sono giochi di inFAMOUS e Sly Cooper in sviluppo."

Per pubblicare un messaggio del genere, evidentemente Sucker Punch deve essere stata pressata di richieste per i due franchise. A cosa starà lavorando adesso? Visto il successo del primo capitolo, è probabile che si tratti del seguito di Ghost of Tsushima, ma non si può mai dire.