La stagione a tema insetti di Fortnite assomiglia troppo a Helldivers 2? Il team dice la propria

Fortnite si è aggiornato, come è suo solito, e ha introdotto un nuovo contenuto a tema Power Ranger e mostri insetti che, secondo i fan di Helldivers 2, ricorda un po' troppo il videogioco di Arrowhead Game Studios.

L'aggiornamento del battle royale introduce nuovi nemici, punti di interesse, armi, elementi estetici e non solo.