La stagione a tema insetti di Fortnite assomiglia troppo a Helldivers 2? Il team dice la propria

Fortnite si è aggiornato, come è suo solito, e ha introdotto un nuovo contenuto a tema Power Ranger e mostri insetti che, secondo i fan di Helldivers 2, ricorda un po' troppo il videogioco di Arrowhead Game Studios.
L'aggiornamento del battle royale introduce nuovi nemici, punti di interesse, armi, elementi estetici e non solo.
I commenti di Arrowhead Game Studios su Fortnite
L'arrivo dei contenuti a tema insetti, che ricordiamo sono uno dei nemici presenti in Helldivers 2 ma non l'unico, ha spinto molti utenti a chiedere sul Discord ufficiale di Helldivers 2 qual è l'opinione degli autori sulla questione. Il CEO di Arrowhead - Shams Jorjani - ha affermato che questa nuova stagione "sembra molto democratica", una battuta legata al fatto che nel mondo distopico di Helldivers 2 i giocatori portano la "democrazia" sugli altri pianeti.
Jorjani però non è un fan di Fortnite, visto che preferisce giocare a Helldivers e Battlefield. Una seconda riposta arriva quindi da Katherine Baskin, ovvero la community manager, la quale ha affermato che la nuova stagione di Fortnite sembra dire "abbiamo Helldivers a casa", ovvero pare una copia di basso livello di Helldivers. Elogia per il battle royale affermando che se un gioco di alto livello vuole "prendere ispirazione" da Helldivers, c'è solo da vantarsene.
Parlando di cose più serie, a Baskin è stato chiesto se la nuova stagione di Fortnite rischia di rubare utenti da Helldivers, ma la community manager non è preoccupata perché sono due giochi diversi e c'è "abbastanza spazio per entrambi".
