L'attrice di Intergalactic: The Heretic Prophet dice che più odiate il gioco ora, più lo amerete alla fine

Ovviamente, poiché questo è il mercato dei videogiochi, sono subito arrivate critiche e insulti al videogioco per la scelta della protagonista e il suo aspetto (è di colore e ha la testa rasata, ad esempio, il che è "woke"). Ora, però, l'attrice ha detto la propria affermando che tutti coloro che odiano il gioco alla fine lo ameranno.

Le parole dell'attrice di Intergalactic: The Heretic Prophet

Parlando con HotCorn, Gabrielle ha affermato: "È un medium diverso", rispetto al cinema e alla televisione, "Apprezzo veramente Neil Druckmann e il modo in cui mi dà la direzione durante i lavori sul gioco. Apprezzo il modo in cui ha realizzato giochi facendo in modo che siano molto realistici, pur ambientandoli in mondi che sono un po' fantastici".

Gabrielle ha poi descritto l'esperienza di indossare una tuta da motion capture, nel mentre Druckmann le descrive che cosa il suo personaggio sta guardando e cosa sta facendo; dal punto di vista dell'attrice, è come tornare bambini "quando non avevi necessariamente il giusto costume e volevi sfuggire dalla realtà e perderti in un mondo. Mi sto divertendo molto e il gioco sarà incredibile. Sono molto felice all'idea che le persone lo giocheranno".

Parlando invece con SuperGuida, Gabrielle ha risposto alle critiche online e ha affermato che tutto ciò l'ha solo motivata a lavorare ancora più duramente durante le registrazioni e ha anche affermato che "le stesse persone che lo stanno odiano alla fine lo giocheranno e, indovina, lo ameranno. Quindi possono anche arrabbiarsi ora".

Ricordiamo che Gabrielle non è un volto nuovo per Naughty Dog, visto che ha lavorato nel film di Uncharted (Braddock, un personaggio originale del film e nemica di Nathan) e in The Last of Us Stagione 2 nei panni del medico Nova.

