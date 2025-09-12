Neil Druckmann parla di Intergalactic: The Heretic Prophet: il loro gioco più "ambizioso, grande e costoso"

Spiega che il team è nel pieno dello sviluppo (in altre parole, l'uscita non è certo vicina) e che si tratta di uno dei progetti più ambiziosi di Naughty Dog.

Neil Druckmann - co-presidente di Naughty Dog - ha parlato con la testata Variety e ha raccontato qualcosa di più sul prossimo progetto del team: Intergalactic: The Heretic Prophet .

Le parole di Druckmann su Intergalactic: The Heretic Prophet

Druckmann ha spiegato che "è il gioco più ambizioso che abbiamo mai fatto. È il gioco più grande che abbiamo mai fatto, magari il più costoso, a quando l'avremo finito".

Il fatto che il team stia realizzando un gioco massiccio può anche ispirare fiducia, ma esattamente quando potremo vederlo in azione? Druckmann spiega che "per quanto riguarda il momento in cui mostreremo i contenuti, sappiate che non vedo l'ora di mostrarlo e parlarne perché il trailer che abbiamo mostrato non gratta nemmeno la superficie di ciò che questo gioco è realmente".

"Ma annunciare un gioco del genere, specialmente quando è una nuova IP, specialmente quando arriva da Naughty Dog, devi coordinarti con il marketing, con i PR, con un sacco di persone. Sarebbe quindi folle da parte mia affermare che mostreremo qualcosa in questo momento".

Sebbene non scenda nei dettagli, l'autore afferma che possiamo "guardare ai vecchi titoli e vedere l'evoluzione dai tempi di Uncharted, quando ci stavano facendo le unghie sui giochi d'azione con personaggi realistici, sugli sparatutto in terza persona combinati con una narrazione emozionante".

"Con The Last of Us abbiamo aggiunto qualche elemento GDR e abbiamo iniziato a giocare con livelli non lineari e ampi. Guardate questa traiettoria, aggiungete il sci-fi e iniziate ad avere un senso di ciò che stiamo facendo, ma siamo ancora più ambiziosi di quanto pensiate. Quindi, non vedo l'ora di mostrarvi la forma che tutto questo sta prendendo. Penso che sarete piacevolmente sorpresi".

Secondo alcuni rumor, Intergalactic: The Heretic Prophet sarebbe ispirato al tipo di libertà data al giocatore in Elden Ring, il che significherebbe che Naughty Dog starebbe puntato su un qualche tipo di mondo aperto (come suggeriscono le parole di Druckmann). La storia, e questo è ufficiale, ci metterà nei panni di Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie che insegue un obiettivo sul pianeta Sempiria e rimane bloccata: sappiamo che avrà a disposizione un'arma corpo a corpo, ma non è noto molto altro.

Per Bloomberg, l'uscita non è prevista prima dell'inizio del 2027. Vi segnaliamo anche che l'attrice di Intergalactic: The Heretic Prophet dice che più odiate il gioco ora, più lo amerete alla fine.