Batterie iPhone vs Galaxy: Samsung resta avanti secondo le etichette energetiche UE

Le nuove etichette di efficienza energetica UE offrono una serie di informazioni molto importanti. Alcuni dettagli forniscono un quadro più chiaro di alcuni prodotti e non si basano solo sull'efficienza energetica, ma anche sulla loro durata, permettendoci di capire meglio anche la qualità delle batterie. In questo caso, l'attenzione si concentra sugli smartphone Samsung, che continuano a dominare soprattutto con i cicli di ricarica, e i nuovi modelli della gamma iPhone 17 . Vediamo quindi le etichette energetiche di quest'ultimi.

iPhone 17 ed etichette energetiche UE

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, riportate da Android Authority, i quattro modelli (incluso il nuovo Air) presentano una durata di 1.000 cicli di ricarica. Nessun cambiamento significativo legato alla durata della batteria, quindi, e hanno lo stesso livello di efficienza energetica. I modelli Samsung, come già anticipato, continuano a dominare la classifica vantando 2.000 cicli di ricarica, un traguardo che l'azienda di Cupertino non ha ancora raggiunto.

Le etichette energetiche UE dei modelli iPhone 17 (Fonte: Android Authority)

Di seguito vi riportiamo un pratico riepilogo dedicato agli iPhone 17: