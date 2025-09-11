Batterie iPhone vs Galaxy: Samsung resta avanti secondo le etichette energetiche UE

Le nuove etichette di efficienza energetica UE offrono una serie di informazioni molto importanti. Alcuni dettagli forniscono un quadro più chiaro di alcuni prodotti e non si basano solo sull'efficienza energetica, ma anche sulla loro durata, permettendoci di capire meglio anche la qualità delle batterie. In questo caso, l'attenzione si concentra sugli smartphone Samsung, che continuano a dominare soprattutto con i cicli di ricarica, e i nuovi modelli della gamma iPhone 17. Vediamo quindi le etichette energetiche di quest'ultimi.
iPhone 17 ed etichette energetiche UE
Come potete vedere dalle immagini sottostanti, riportate da Android Authority, i quattro modelli (incluso il nuovo Air) presentano una durata di 1.000 cicli di ricarica. Nessun cambiamento significativo legato alla durata della batteria, quindi, e hanno lo stesso livello di efficienza energetica. I modelli Samsung, come già anticipato, continuano a dominare la classifica vantando 2.000 cicli di ricarica, un traguardo che l'azienda di Cupertino non ha ancora raggiunto.
Di seguito vi riportiamo un pratico riepilogo dedicato agli iPhone 17:
- Batteria sostituibile dall'utente: No
- Durata della batteria per ciclo: 41h 00min
- Durata della batteria in cicli - impostazioni predefinite: 1.000
- Capacità nominale della batteria: 3.692 mAh
- Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta (senza riportare difetti): 180
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta: B (A-E)
- Grado di protezione da agenti esterni: IP68
- Profondità di immersione in acqua specificata: 6 m
- Resistenza ai graffi dello schermo sulla scala di Mohs: 5
- Classe di riparabilità in base all'indice: C (A-E)
Nuovi accessori per la batteria
A proposito di batteria e autonomia, vi ricordiamo che Apple ha presentato la nuova batteria MagSafe per iPhone 17 Air, in grado di estenderne l'autonomia fino al 65%. Questo accessorio può essere agganciato permettendovi di sfruttarlo tutto il giorno, quindi funge da powerbank esterno. Tuttavia, il suo costo è piuttosto elevato: 115 € per un design che perde la sua originale sottigliezza.