iOS 26 non convince: solo il 15% degli iPhone ha installato il nuovo sistema operativo

In base ai dati condivisi da StatCounter, molti utenti continuano a preferire - quindi a utilizzare - iOS 18, mentre solo una piccola percentuale ha installato iOS 26 . Ulteriori conferme arrivano da MacRumors: quasi il 90% dei lettori usava una versione di iOS 18 nella prima settimana di gennaio dello scorso anno. Stavolta, invece, poco più di un quarto degli utenti ha installato la nuova versione. Ovviamente si tratta di dati non ufficiali, quindi non forniti da Apple, ma ci permettono comunque di comprendere l'effettivo impatto reale di iOS 26. Diamo un'occhiata alle statistiche.

A gennaio del 2025, infatti, il 63% degli iPhone era passato a una versione di iOS 18 quattro mesi dopo il suo rilascio ufficiale. A gennaio del 2024, invece, il 54% degli utenti era passato a iOS 17 in un arco temporale simile, mentre iOS 16 aveva superato il 60% entro gennaio 2023. I dati vengono analizzati analizzando il traffico web, monitorando le versioni dei sistemi operativi attraverso le impressioni delle pagine sulla sua rete globale di siti web partecipanti. Questo tipo di esitazione non si vedeva quindi da molti anni.

Quasi il 60% degli iPhone rimane su iOS 18, in particolare le versioni 18.7 e 18.6, mentre il restante circa 20-25% dovrebbe essere distribuito tra versioni intermedie di iOS. Si tratta quindi di dati particolari, che evidenziano una diffusione molto più lenta del nuovo sistema operativo rispetto al passato.

Come anticipato, le statistiche sono state condivise da StatCounter . A gennaio di quest'anno, solo il 15-16% degli iPhone attivi in tutto il mondo utilizza una versione di iOS 26 , suddivisa tra iOS 26.1 (10,6%), iOS 26.2 (4,6%) e la versione originale 26.0 (1,1%).

Perché iOS 26 non piace?

Le motivazioni potrebbero essere differenti. Il protagonista principale è il nuovo Liquid Glass che ha sostituito gran parte dell'interfaccia tradizionale con elementi traslucidi che non hanno fatto particolarmente impazzire gli utenti.

Proprio per questo motivo sono state introdotte successivamente delle opzioni per ridurre la trasparenza e rendere la leggibilità più gradevole e confortevole alla vista. Voi che ne pensate? Quale versione state utilizzando attualmente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.