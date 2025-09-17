iOS 26 e Liquid Glass: come ridurre la trasparenza e migliorare la leggibilità

Il design Liquid Glass non vi convince troppo e vorreste almeno ridurre la trasparenza affinché non sia eccessiva? Per fortuna è possibile modificare alcune impostazioni in modo da rendere l'interfaccia meno trasparente e più leggibile. Non sarà esattamente come tornare a iOS 18, ma almeno dovrebbe permettervi di leggere più facilmente il testo, migliorando anche il contrasto. Vediamo quindi tutti i passaggi da seguire.

Come ridurre la trasparenza su iPhone e iPad Alcuni utenti hanno lamentato una trasparenza eccessiva in grado di impattare negativamente sull'intera esperienza. Per fortuna è possibile modificare le impostazioni sui vari dispositivi, quindi sia su iPhone che su iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. Partiamo proprio da iPhone e iPad: in questo caso dovrete aprire le Impostazioni, poi andare su Accessibilità. Come ridurre la trasparenza su iOS 26 Successivamente, andate su Schermo e dimensioni testo, dove troverete diverse opzioni dedicate al testo, nonché alla trasparenza e al contrasto. Andate su Schermo e dimensioni testo Attivate l'opzione Riduci trasparenza. Con questa opzione la trasparenza dovrebbe essere meno evidente Se lo preferite, potete anche aumentare il contrasto tra i colori dell'app in primo piano e di sfondo. La riduzione della trasparenza in ogni caso migliora il contrasto riducendo le sfocature di alcuni sfondi, in modo da agevolare la leggibilità senza sforzare troppo gli occhi.