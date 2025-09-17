2

Presentato il team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, tra volti nuovi e graditi ritorni

Activision ha svelato chi sono i membri del team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, una delle più attese del nuovo gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2025
Uno zombi di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

Activision ha presentato ufficialmente il team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, intitolata "Ashes of the Damned", che introdurrà una squadra di otto personaggi, facendo collaborare alcuni eroi di Black Ops 6 con la squadra Zombi.

La storia di "Ashes of the Damned" riparte immediatamente dopo gli eventi della quest "Reckoning Easter egg" di Call of Duty: Black Ops 6. Ritroviamo quindi la squadra di Requiem, composta da Grigori Weaver, Dr. Elizabeth Grey, Maggiore Mackenzie "Mac" Carver e Maya Aguinaldo, che viene trasportata in una versione speculare della piazza di Janus Towers, all'interno della dimensione dell'Etere Oscuro. È qui che incontrano le versioni alternative di Takeo Masaki, Tank Dempsey, Nikolai Belinski e il Dr. Edward Richtofen, con cui dovranno collaborare.

Nuovo nemico e nuova mappa

Ashes of the Damned metterà i giocatori contro un antagonista misterioso, che indossa un cappello da cowboy e tiene dei teschi di zombi in gabbia. Sarà lui a prosciugare la loro essenza vitale e a scatenare le orde dei non-morti con cui avremo a che fare.

La squadra al completo
La squadra al completo

I fan ipotizzano che questo nuovo nemico possa essere Jebediah Brown, un personaggio già menzionato nella lore di Zombi.

La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 si mostra con un epico trailer La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 si mostra con un epico trailer

Ci sarà anche una nuova mappa, chiamata come la modalità. Viene definita una delle mappe a round più grandi mai create, progettata per essere esplorata a fondo, offrendo percorsi stratificati e aree molto ampie che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Presentato il team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, tra volti nuovi e graditi ritorni