Presentato il team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, tra volti nuovi e graditi ritorni

La storia di "Ashes of the Damned" riparte immediatamente dopo gli eventi della quest "Reckoning Easter egg" di Call of Duty: Black Ops 6 . Ritroviamo quindi la squadra di Requiem, composta da Grigori Weaver, Dr. Elizabeth Grey, Maggiore Mackenzie "Mac" Carver e Maya Aguinaldo, che viene trasportata in una versione speculare della piazza di Janus Towers, all'interno della dimensione dell'Etere Oscuro. È qui che incontrano le versioni alternative di Takeo Masaki, Tank Dempsey, Nikolai Belinski e il Dr. Edward Richtofen, con cui dovranno collaborare.

Activision ha presentato ufficialmente il team della modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7 , intitolata "Ashes of the Damned", che introdurrà una squadra di otto personaggi , facendo collaborare alcuni eroi di Black Ops 6 con la squadra Zombi.

Nuovo nemico e nuova mappa

Ashes of the Damned metterà i giocatori contro un antagonista misterioso, che indossa un cappello da cowboy e tiene dei teschi di zombi in gabbia. Sarà lui a prosciugare la loro essenza vitale e a scatenare le orde dei non-morti con cui avremo a che fare.

La squadra al completo

I fan ipotizzano che questo nuovo nemico possa essere Jebediah Brown, un personaggio già menzionato nella lore di Zombi.

Ci sarà anche una nuova mappa, chiamata come la modalità. Viene definita una delle mappe a round più grandi mai create, progettata per essere esplorata a fondo, offrendo percorsi stratificati e aree molto ampie che metteranno alla prova anche i giocatori più esperti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S