La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 7 si mostra con un epico trailer

Per pubblicizzare la modalità e iniziare ad introdurla ai fan, Activision ha pubblicato un nuovo trailer .

Il 14 novembre sarà disponibile Call of Duty: Black Ops 7 e con esso vi sarà anche la modalità Zombie , a fare compagnia alla compagna narrativa principale e alle modalità online più classiche della serie.

Il trailer della modalità zombie di Call of Duty: Black Ops 7

La storia segue Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie "Mac" Carver e Maya Aguinaldo che, dopo un'epica battaglia in cima al quartier generale del Progetto Janus, si ritrovano improvvisamente trasportati nell'Etere Oscuro, dove vengono accolti da quattro volti del passato e dovranno rapidamente apprendere come difendersi da una invasione di zombie.

Il video, essendo cinematografico, non mostra un singolo secondo di gameplay, ma è perfetto per farci un'idea di quello che possiamo aspettarci dal tono e dallo stile della modalità Zombie, così come alcuni dettagli sulla premessa narrativa, che vede i protagonisti privati delle proprie anime, non che questo infici le loro capacità di fare a pezzi gli zombie con armi da fuoco e corpo a corpo.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se pensate di approcciarvi al videogioco barando, sappiate che non sarà semplice e che il team anti-cheat di Call of Duty ride ogni volta che i bari si svelano da soli sui social.