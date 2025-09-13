Il team anti-cheat di Call of Duty ride ogni volta che i bari si svelano da soli sui social

Il team di Activision dedicato al sistema anti-cheat di Call of Duty ha pubblicato un nuovo aggiornamento, spiegando che con Black Ops 6 sono stati fatti "veri passi in avanti" e che durante il solo agosto "oltre 55.000 bari sono stati bloccati dai sistemi di sicurezza di Call of Duty" e che il team Ricochet si è anche concesso di farsi una risata nel notare quanto siano sciocchi certi bari.

Spiegano infatti: "Alcuni giocatori hanno notato l'effetto dei nostri strumenti, come le armi che scompaiono o le auto che esplodono quando certi giocatori vi entrano. Poi si fregano da soli mostrando la cosa sui social media e chiedendo perché è successo". Ovvero svelano di essere dei bari a tutto il mondo.