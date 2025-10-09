1

Game Pass regala un DLC per Call of Duty Warzone e Black Ops 6: vediamo cosa include

Call of Duty Warzone e Black Ops 6 stanno per dare accesso ai giocatori di Xbox - se sono abbonati a Game Pass - a una serie di contenuti aggiuntivi, tra skin e gettoni. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/10/2025
Un soldato di Call of Duty: Black Ops 6 che spara in sella a una moto
Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone
Game Pass ha ricevuto varie critiche negli ultimi giorni, principalmente come conseguenza dell'aumento di prezzo e alcune modifiche alla struttura dei bonus. Non significa però che il servizio voglia abbandonare i giocatori e non dargli nulla in cambio del loro investimento.

A breve, infatti, i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno ricevere un nuovo DLC per Call of Duty: Warzone e Black Ops 6.

Quali sono i bonus inclusi in Game Pass

I contenuti di questo pacchetto a tema Call of Duty accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Xbox Game Pass (tutti i livelli) sono:

  • 2 skin per operatore
  • 3 progetti per armi
  • 1 portafortuna per arma
  • 1 mossa finale e 2 schermate di caricamento
  • 1 spray e 1 decalcomania grande
  • 1 Gettone PE giocatore doppi (1 ora) e 1 Gettone PE arma doppi (1 ora)
Si tratta di un pacchettino di contenuti interessante, per continua a giocare a Warzone e Black Ops 6 con qualche novità nel mentre si attende l'arrivo di Call of Duty Black Ops 7. Per Activision, è anche un modo per tenere i giocatori concentrati sullo sparatutto e non volgere lo sguardo verso il rivale Battlefield 6, probabilmente.

Segnaliamo che questo pacchetto è lo stesso che potete trovare da qualche tempo su PS Plus, per i giocatori di PS4 e PS5.

Ricordiamo infine che Xbox Game Pass ha svelato i giochi di ottobre per tutti i nuovi livelli di abbonamento e quelli che saranno rimossi.

