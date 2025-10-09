Game Pass regala un DLC per Call of Duty Warzone e Black Ops 6: vediamo cosa include

Game Pass ha ricevuto varie critiche negli ultimi giorni, principalmente come conseguenza dell'aumento di prezzo e alcune modifiche alla struttura dei bonus. Non significa però che il servizio voglia abbandonare i giocatori e non dargli nulla in cambio del loro investimento.
A breve, infatti, i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno ricevere un nuovo DLC per Call of Duty: Warzone e Black Ops 6.
Quali sono i bonus inclusi in Game Pass
I contenuti di questo pacchetto a tema Call of Duty accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Xbox Game Pass (tutti i livelli) sono:
- 2 skin per operatore
- 3 progetti per armi
- 1 portafortuna per arma
- 1 mossa finale e 2 schermate di caricamento
- 1 spray e 1 decalcomania grande
- 1 Gettone PE giocatore doppi (1 ora) e 1 Gettone PE arma doppi (1 ora)
Si tratta di un pacchettino di contenuti interessante, per continua a giocare a Warzone e Black Ops 6 con qualche novità nel mentre si attende l'arrivo di Call of Duty Black Ops 7. Per Activision, è anche un modo per tenere i giocatori concentrati sullo sparatutto e non volgere lo sguardo verso il rivale Battlefield 6, probabilmente.
Segnaliamo che questo pacchetto è lo stesso che potete trovare da qualche tempo su PS Plus, per i giocatori di PS4 e PS5.
Ricordiamo infine che Xbox Game Pass ha svelato i giochi di ottobre per tutti i nuovi livelli di abbonamento e quelli che saranno rimossi.