Game Pass regala un DLC per Call of Duty Warzone e Black Ops 6: vediamo cosa include

A breve, infatti, i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno ricevere un nuovo DLC per Call of Duty: Warzone e Black Ops 6 .

Game Pass ha ricevuto varie critiche negli ultimi giorni, principalmente come conseguenza dell'aumento di prezzo e alcune modifiche alla struttura dei bonus. Non significa però che il servizio voglia abbandonare i giocatori e non dargli nulla in cambio del loro investimento.

Quali sono i bonus inclusi in Game Pass

I contenuti di questo pacchetto a tema Call of Duty accessibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Xbox Game Pass (tutti i livelli) sono:

2 skin per operatore

3 progetti per armi

1 portafortuna per arma

1 mossa finale e 2 schermate di caricamento

1 spray e 1 decalcomania grande

1 Gettone PE giocatore doppi (1 ora) e 1 Gettone PE arma doppi (1 ora)

Si tratta di un pacchettino di contenuti interessante, per continua a giocare a Warzone e Black Ops 6 con qualche novità nel mentre si attende l'arrivo di Call of Duty Black Ops 7. Per Activision, è anche un modo per tenere i giocatori concentrati sullo sparatutto e non volgere lo sguardo verso il rivale Battlefield 6, probabilmente.

Segnaliamo che questo pacchetto è lo stesso che potete trovare da qualche tempo su PS Plus, per i giocatori di PS4 e PS5.

Ricordiamo infine che Xbox Game Pass ha svelato i giochi di ottobre per tutti i nuovi livelli di abbonamento e quelli che saranno rimossi.