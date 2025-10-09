La co-fondatrice di Xbox commenta la console così com'è ora: "tradimento", "insensibilità", "avidità"

Fryer, che non fa più pate di Microsoft, ha commentato lo stato di Xbox in questo momento, parlando in particolar modo di Xbox Game Pass e del suo aumento di prezzo.

Xbox si trova in una situazione particolare e un po' tutti hanno opinioni a riguardo. Se c'è qualcuno che deve essere ascoltato, probabilmente è Laura Fryer, una delle fondatrici della piattaforma Xbox , che ha pubblicato un nuovo video sul proprio canale personale.

Le parole di Fryer sulla situazione di Xbox

Nel video, che potete vedere per intero qui sotto, Fryer ha spiegato che dal suo punto di vista la leadership di Xbox è all'intero di una "bolla" e non sta ascoltando il feedback dei giocatori. Afferma anche che il video pubblicitario del cambio di prezzo di Xbox Game Pass è "insensibile" ed è una "ulteriore conferma che la bolla presso Xbox è reale. I capi non capiscono cosa li hanno resi grandi. Il modo di lavorare a testa bassa che ha preso piede nel 2008 è solo peggiorata e questo è il risultato. Un folle aumento di prezzo per i fan, dopo aver annunciato che Game Pass ha generato 5 miliardi".

Secondo Fryer, gli aumenti di prezzo "sembrano un tradimento. L'avidità vince sopra il gaming". Per Fryer, Xbox ha perso una console dedicata che faccia da ancora all'ecosistema, così come le esclusive che "donavano una identità". Inoltre, dice che si è perduta quella "vera collaborazione" tra Xbox e gli sviluppatori.

Continua affermando che ora non c'è ragione per rimanere all'interno dell'ecosistema Xbox perché la piattaforma ha perso il valore del brand che ha creato negli anni. Freyer comunque capisce le motivazioni commerciali dietro le mosse di Microsoft, ovvero il mettere in secondo piano l'hardware e dare priorità ai servizi, ma ritiene comunque che la compagnia non comprende i giocatori e gli sviluppatori.

A suo dire, tutte le decisioni di Microsoft legate a Xbox sono conseguenza del fatto che i leader non sanno cosa stanno facendo e stanno solo "provando a fare cose".

