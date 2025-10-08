Amazon USA sta vendendo un bundle di Xbox senza la console

" Gioca i giochi Xbox, la console non è richiesta " è lo slogan di un bundle messo in vendita da Amazon USA per il Prime Day, che unisce prodotti propri ad altri legati all'ecosistema videoludico di Microsoft . L'offerta comprende un fire tv stick 4K, un controller Wireless di Xbox e 1 mese di abbonamento a Game Pass Ultimate. Il tutto costa appena 90,18 dollari, contro i 134.97 dollari del prezzo non scontato, per un risparmio complessivo di 44,79 dollari.

Niente offerte per l'hardware?

Chiaramente l'offerta non è sfuggita agli utenti USA, che hanno sottolineato come non ci siano offerte simili per le console vere e proprie.

Il bundle di Xbox senza console

Si tratta di un bundle davvero interessante, perchè ribasce per l'ennesima volta che per Microsoft le console fisiche sono un accessorio, il che non è necessariamente un male, vista l'evoluzione del mercato attuale.

Immaginiamo che questa filosofia non cambierà con la prossima generazione, che probabilmente vedrà l'ecosistema Xbox sempre meno legato a una famiglia di console e sempre più desideroso di girare su qualsiasi schermo disponibile, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di potenziali clienti.

Facile notare anche che il bundle è di suo molto più economico delle console stesse, che gli aumenti di prezzo hanno reso meno accessibili. Interessante anche il fatto che gli oggetti compresi nel bundle possono essere usati anche oltre il bundle stesso, con il controller che può attaccarsi a una moltitudine di dispositivi e il fire tv stick 4K che offre accesso a moltissimi contenuti multimediali.