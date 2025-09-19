Xbox Series X e Series S aumentano ancora di prezzo in USA, a causa della "situazione macroeconomica"

Con una mossa decisamente spiazzante, Microsoft ha deciso di aumentare ancora i prezzi di Xbox Series X e Series S in USA, per la seconda volta a distanza di pochi mesi e facendo raggiungere a entrambe le console dei costi notevoli, il tutto a quanto pare a causa del difficile "ambiente macroeconomico", dice la compagnia.
La situazione economica generale, a cui fa riferimento Microsoft, riguarda ovviamente i dazi imposti dall'amministrazione Trump, che portano a un incremento sostanziale nei costi di produzione delle console e, di conseguenza, spingono i produttori ad aumentare i prezzi per compensare ed evitare perdite eccessive.
Tuttavia, la cosa lascia alquanto basiti perché è la seconda manovra di questo tipo decisa da Microsoft nel giro di pochi mesi (per quanto riguarda gli USA), e anche per il fatto che Xbox Series X|S si trovano in una situazione alquanto negativa sul fronte delle vendite, e una mossa del genere di sicuro non aiuterà a rilanciarle.
Prezzo invariato in Europa (almeno per ora)
Microsoft ha annunciato che il prezzo di Xbox Series X|S rimarrà invariato al di fuori degli USA (almeno per il momento), così come quello degli accessori che rimarrà stabile anche negli Stati Uniti, ma a causa di questi "cambiamenti nell'ambiente macroeconomico" le console costeranno di più, e non di poco.
Questi sono i nuovi prezzi a cui verranno vendute Xbox Series X e Series S in USA a partire dal prossimo periodo:
- Xbox Series S (512 GB) - 399,99$ (rispetto ai precedenti 379,99$)
- Xbox Series S (1 TB) - 449,99$ (rispetto ai precedenti 429,99$)
- Xbox Series X - 649,99$ (rispetto ai precedenti 599,99$)
- Xbox Series X Digital - 599,99$ (rispetto ai precedenti 549,99$)
- Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition - 799,99$ (rispetto ai precedenti 729,99$)
Microsoft aveva aumentato già i prezzi di Xbox lo scorso maggio in tutto il mondo, compresi gli USA, portando nel complesso a un incremento di 150$ per Xbox Series X e di 100$ per Xbox Series S negli ultimi 6 mesi.
Si conferma dunque una tendenza assolutamente inedita nel mercato videoludico, ovvero l'incremento progressivo dei prezzi delle console con l'avanzare del loro ciclo vitale, praticamente il contrario di quanto accadeva normalmente in passato.
Di recente, abbiamo visto che Sony sta adottando delle manovre per cercare di limitare i costi di produzione (dopo aver aumentato anche lei i prezzi di PS5), come ridurre le dimensioni dell'SSD all'interno dei nuovi modelli di PS5 Digital.