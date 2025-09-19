Xbox Series X e Series S aumentano ancora di prezzo in USA, a causa della "situazione macroeconomica"

Con una mossa decisamente spiazzante, Microsoft ha deciso di aumentare ancora i prezzi di Xbox Series X e Series S in USA, per la seconda volta a distanza di pochi mesi e facendo raggiungere a entrambe le console dei costi notevoli, il tutto a quanto pare a causa del difficile "ambiente macroeconomico", dice la compagnia.

La situazione economica generale, a cui fa riferimento Microsoft, riguarda ovviamente i dazi imposti dall'amministrazione Trump, che portano a un incremento sostanziale nei costi di produzione delle console e, di conseguenza, spingono i produttori ad aumentare i prezzi per compensare ed evitare perdite eccessive.

Tuttavia, la cosa lascia alquanto basiti perché è la seconda manovra di questo tipo decisa da Microsoft nel giro di pochi mesi (per quanto riguarda gli USA), e anche per il fatto che Xbox Series X|S si trovano in una situazione alquanto negativa sul fronte delle vendite, e una mossa del genere di sicuro non aiuterà a rilanciarle.