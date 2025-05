Microsoft annuncia aumenti di prezzo su Xbox Series X|S, giochi e accessori in tutto il mondo

Microsoft ha annunciato un incremento dei prezzi per quanto riguarda le console Xbox, i giochi e gli accessori che avrà effetto su tutti i mercati, con aumenti anche notevoli per alcuni modelli e i titoli first party che, a partire da questo autunno, potranno arrivare fino a 80$.

Sono emersi anche i prezzi ufficiali in euro, con incrementi simili a quelli effettuati per il mercato nord americano, che mostra come le console partano ora da 380 dollari per quanto riguarda Xbox Series S da 512 GB rispetto ai 300 dollari precedenti, e arrivino fino ai 730 dollari della speciale Xbox Series X da 2TB Galaxy Special Edition.

Anche il modello standard di Xbox Series X in Nord America costerà 600 dollari, con un incremento di 100$ rispetto al prezzo praticato finora, oltre a numerosi aumenti anche per quanto riguarda gli accessori. In Europa, Xbox Series X standard arriverà a 599€, mentre la versione Digital passa a 549€, dunque anche in questo incrementi di circa 100€ rispetto ai prezzi precedenti, mentre Xbox Series S passa a 349€ e 399€ rispettivamente per il modello da 512GB e 1TB.