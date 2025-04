I ricavi di Xbox sono cresciuti nell'ultimo trimestre, ma le vendite hardware continuano a calare

Microsoft ha pubblicato il report finanziario relativo al terzo trimestre fiscale dell'anno 2025 (1 gennaio - 31 marzo) dal quale apprendiamo che la divisione gaming Xbox ha registrato una crescita dei ricavi del 5% su base annuale (6% con valuta costante).

Questo risultato è stato raggiunto in particolare grazie agli introiti di contenuti e servizi, che sono aumentati dell'8% anno su anno (9% in valuta costante). Xbox Game Pass, Call of Duty e Minecraft sono stati menzionati da Microsoft come elementi di spicco per questa crescita. Si tratta di un risultato sostanzialmente migliore di quello registrato nel secondo trimestre, dove la crescita era stata solo del 2%.