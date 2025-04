Fornite non vuole bloccare le copertine create dagli utenti con l'IA, in futuro individuarle sarà impossibile

Lo ha confermato in un'intervista il product manager Dan Walsh, che ha affermato che alla compagnia "non interessa davvero che strumenti usate per creare le vostre thumbnail ", fintanto che non infrangono le regole. Ha aggiunto che, anche volendo, moderare e imporre delle restrizioni sull'utilizzo dell'IA è complicato, in quanto in futuro le immagini generate con l'IA diventeranno indistinguibili da quelle create "a mano".

Oltre alla classica modalità battle royale, Fortnite ospita anche migliaia di Isole create dalla community , centinaia delle quali sono consigliate ai giocatori in qualsiasi momento dal menu principale del gioco e che vengono presentate tramite delle thumbnail create dagli stessi utenti. Negli ultimi mesi sempre più giocatori stanno usando l' IA generativa per creare delle copertine più accattivanti e a quanto pare la cosa non crea problemi ad Epic Games .

La posizione di Epic Games

"Dal nostro punto di vista, per la moderazione, le thumbnail - come dire, non ci interessa davvero quale strumento usiate per creare le vostre miniature", ha detto Walsh in un'intervista a Mustard Plays. "Ci interessa solo che siano conformi alle nostre regole".

"Penso che in un certo senso l'IA diventerà sempre più difficile da individuare", ha continuato Walsh. "Non si distinguerà come una cosa unica, ma sarà solo un altro strumento che la gente usa per creare cose".

"Quindi cercare di individuare questo aspetto specifico diventerà sempre più difficile, al punto che probabilmente non sarà più possibile farlo. Ci concentriamo solo su: 'questa risorsa è conforme alle nostre regole, sì o no?', non su 'quale strumento hai usato per creare questa risorsa'?".

Due dei tanti personaggi stravaganti di Fortnite

Alla domanda se in futuro Epic Games utilizzerà l'intelligenza artificiale per creare nuovi contenuti, il vice presidente esecutivo Sax Personn ha risposto che la posizione dalla compagnia è che i "migliori risultati" arrivano ancora dal lavoro delle persone.

"Abbiamo sempre abbracciato le nuove tecnologie, ma con una posizione etica sulla fonte, come quando generiamo le cose, devono essere comprese e devono essere concesse in licenza in modo appropriato", ha detto Persson riguardo al potenziale uso dell'IA da parte di Epic Games. "In questo senso, ci affidiamo a ciò che forniamo direttamente alle persone per ottenere gli strumenti migliori che possiamo umanamente utilizzare, ma le linee guida etiche sono la corretta proprietà."