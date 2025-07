I Fantastici Quattro invadono Fortnite, i costumi sono disponibili in offferta

Intanto, il ritorno su iOS ha incontrato degli ostacoli

Il lungo scontro fra Epic Games e Apple ha prodotto di recente alcuni sviluppi tutt'altro che favorevoli, visto che Fortnite ed Epic Games Store non arriveranno su iOS quest'anno in UK e la colpa di tutto ciò è stata data alla CMA, che non avrebbe assegnato alla questione la giusta priorità. Ormai da anni Epic Games denuncia una situazione di monopolio su App Store e Google Play che solo di recente è stata messa in discussione da alcune leggi europee, ma la battaglia a quanto pare è ben lungi dall'essere conclusa.