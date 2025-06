Fortnite e Superman insieme nel trailer del Capitolo 6 - Stagione 3

Nel trailer cinematografico di Fortnite Capitolo 6 - Stagione 3 c'è Superman, ma non solo: il supereroe per eccellenza, che sta per tornare al cinema con il film diretto da James Gunn, è accompagnato in questa stagione da tanti altri personaggi dotati di abilità speciali!

Assemblare una squadra simile si è reso necessario, visto il ritorno del creatore di maschere Daigo, tornato dal Mondo degli Spiriti e deciso stavolta ad assorbire ogni goccia di energia nascosta nel cuore pulsante dell'isola di Fortnite.

Con l'arrivo della Stagione 3, la mappa di Fortnite si tinge di colori accesi e di contrasti fortissimi: alla calma apparente di Utopia City, con i suoi giardini curati e le architetture da sogno, fa da contraltare la tensione che si respira nel Dominio del Demone, vera e propria roccaforte del villain di turno.

Una delle novità più gustose della Stagione 3: Super è l'introduzione degli oggetti eroe: strumenti leggendari ispirati ai poteri di personaggi iconici dell'Istituto Grangalassia. I Guanti di Myst, ad esempio, permettono di lanciare coni d'energia ombra devastanti, ma le possibilità sono molteplici.