Stellar Blade a confronto su PC e PS5 Pro: scopriamo le differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto fra le versioni PC e PS5 Pro di Stellar Blade al fine di mettere in evidenza le differenze fra le due piattaforme, che alla fine dei conti ci sono e si vedono ma non risultano marcate come avremmo immaginato.

Se infatti è vero che il titolo di Shift Up presenta su PC uno dei migliori supporti visti finora per quanto concerne la Multi Frame Generation, che fa schizzare il frame rate fino a oltre 150 fps anche su di una RTX 5060 Ti con tutte le regolazioni grafiche al massimo, in termini di qualità e definizione il discorso è diverso.

Ci sono infatti alcune impostazioni che sulla piattaforma Windows presentano preset superiori, vedi ad esempio la definizione delle texture e delle ombre, ma andando a considerare la distanza in termini di costo fra le macchine messe a confronto viene da sé che PS5 Pro se la cava egregiamente.

Dopodiché c'è la questione relativa all'ottimizzazione, e lì c'è poco da dire: gli sviluppatori hanno svolto un lavoro eccellente nel realizzare questa conversione, che presenta caricamenti fulminei, nessun calo di frame rate e una gestione delle risorse davvero irreprensibile.