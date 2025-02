Stellar Blade venderà più su PC che su console, ribadisce Shift Up

"Abbiamo identificato e analizzato casi positivi e negativi per quanto concerne le esclusive console convertite per PC , e ci stiamo preparando a lanciare Stellar Blade di modo che possa continuare a riscuotere successo anche in questo nuovo mercato."

"In particolare stiamo osservando tendenze come la significativa espansione del mercato degli action game a base single player all'interno dell'industria videoludica asiatica", ha aggiunto Shift Up, riferendosi probabilmente agli straordinari numeri totalizzati da Black Myth: Wukong .

"Per quanto concerne i titoli tripla A, il PC possiede quote di mercato maggiori rispetto alle console, dunque ci aspettiamo che la nuova versione di Stellar Blade possa superare le vendite realizzate su PS5", ha dichiarato lo studio coreano.

Grande attenzione all'ottimizzazione

La versione PC di Stellar Blade arriverà nel corso di quest'anno e potrà contare su elementi come "processi di ottimizzazione, miglioramento dell'esperienza utente, aggiunte di contenuti supplementari e strategie di marketing pensate specificamente per Shift Up."

"Nello specifico", ha spiegato lo studio, "puntiamo a fare in modo che il gioco giri fluidamente anche su handheld come Steam Deck", il che rappresenta senza dubbio un'ottima base di partenza per la nuova edizione dell'eccellente action game coreano.

Come spiegato in apertura, il team di sviluppo aveva espresso previsioni del tutto simili anche in occasione del precedente rapporto finanziario, citando in maniera chiara il successo riscosso da Black Myth: Wukong.