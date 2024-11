Shift Up si aspetta che Stellar Blade venda meglio su PC che su PlayStation 5 per via di Black Myth: Wukong

Parlando di numeri, nel periodo indicato Shift Up ha prodotto ricavi per 58 miliardi di won (41,2 milioni di dollari), con un aumento del 52,3% anno su anno. L'utile d'esercizio è stato di 35,5 miliardi di won (25,2 milioni di dollari), con un aumento del 120,4% anno su anno, mentre l'utile netto è diminuito dell'1,9%, scendendo a 23,4 miliardi di won (16,6 miliardi di dollari).

Lo studio di sviluppo coreano Shift Up ha pubblicato il suo rapporto finanziario per il terzo trimestre terminato il 30 settembre 2024. Tra i dati sono spuntate le altissime aspettative per le vendite su Steam della versione PC di Stellar Blade , che secondo la compagnia potrebbe fare meglio che su PlayStation 5. Il motivo? Essenzialmente Black Myth: Wukong .

Grandi aspettative

Parlando dei singoli giochi, Goddess of Victory: Nikke ha generato 34,2 miliardi di won (24,3 milioni di dollari) di ricavi, producendo il 59% del fatturato totale della società. Si tratta di un calo del 10,9% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno.

Shift Up ha citato le "prestazioni piuttosto deludenti" della collaborazione con Evangelion come una delle ragioni del calo delle entrate di Nikke. La società prevede un recupero nel quarto trimestre grazie all'evento speciale del secondo anniversario. Goddess of Victory: Nikke, che recentemente ha ricevuto una licenza di pubblicazione in Cina, dovrebbe essere lanciato nel paese di Wukong nella prima metà del 2025, trovando molti nuovi utenti.

Le royalty di Stellar Blade hanno raggiunto i 22,5 miliardi di won (16 milioni di dollari) nel terzo trimestre, in calo del 12,7% rispetto ai 25,8 miliardi di won (18,3 milioni di dollari) del secondo trimestre. Si tratta di un risultato previsto, considerando il tipo di gioco. Comunque sia, le vendite sono state definite come costanti.

Shift Up continuerà quindi ad aggiornare il gioco per farlo crescere di valore. Nel 2025 pubblicherà la versione PC, con vendite stimate superiori alla versione PlayStation 5, grazie all'aumento "della quota di Steam nel mercato dei giochi AAA" e al recente successo di Black Myth: Wukong. Considerate che Stellar Blade ha venduto più di un milione di copie in due mesi. Purtroppo Shift Up non ha fornito dati aggiornati.

Per il futuro, la compagnia ha in programma il lancio di un gioco di ruolo multipiattaforma non ancora annunciato, dal nome in codice Project Witches. Dovrebbe arrivare dopo il 2027, quindi c'è tempo prima di vederlo. Maggiori dettagli saranno condivisi nella prima metà del prossimo anno. Interessante anche il dato sulla crescita dello studio, che ha raggiunte i 313 dipendenti. Si tratta del 9,4% in più rispetto allo scorso anno.