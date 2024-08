Black Myth: Wukong è un grande successo e gli autori di Stellar Blade e Phantom Blade Zero lo celebrano

In effetti, come riferito dai colleghi degli altri team, rappresenta davvero un momento epocale per il panorama dello sviluppo videoludico asiatico (al di là della tradizione giapponese) e le celebrazioni sono giustificate.

Il grande successo del team Game Science con Black Myth: Wukong è stato salutato anche dai colleghi di ShiftUp e S-Game, autori rispettivamente di Stellar Blade e Phantom Blade Zero , che hanno celebrato l'affermazione del gioco in questione come un grande risultato per il panorama dello sviluppo in Asia.

Un gioco in grado di creare un ponte tra diverse culture

"Congratulazioni a Game Science per la pubblicazione di Black Myth: Wukong, da parte di un team di colleghi asiatici", ha scritto ShiftUp, lo studio di Stellar Blade, in un messaggio pubblicato su X. Il team in questione è coreano, ma può essere comunque accomunato a una situazione simile a Game Science in quanto si tratta di un'altra regione in rapida ascesa in termini di successo dei giochi in occidente.



"Come colleghi dalla Cina, non potremmo essere più orgogliosi dei risultati raggiunti da Black Myth: Wukong", ha scritto S-Game. "I giochi possono essere degli importanti ponti di collegamento che uniscono culture diverse e vogliamo congratularci dal profondo per il vostro successo, non vedendo l'ora di condividere un'altra sfaccettatura della cultura cinese con il mondo in futuro".



Sebbene non sia ancora chiaro quanto dell'enorme quantità di copie vendute sia stato effettivamente acquistato dagli utenti occidentali, visto che al momento la grande maggioranza delle copie sembra siano state vendute in Cina, il discorso di S-Game è molto interessante e affascinante, dimostrando anche come ci sia una grande curiosità, da parte dell'occidente, per i prodotti videoludici provenienti dalla Cina e dall'Asia in generale.