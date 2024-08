Indiana Jones e l'Antico Cerchio supporta NVIDIA DLSS 3.5 e ray tracing

Questo risulta particolarmente interessante perché, evidentemente, in questo caso non c'è alcuna partnership esclusiva con AMD , come invece era emerso al lancio di Starfield , con Bethesda che evidentemente ha scelto un'altra strada per questo titolo.

Tutta la suite di NVIDIA

"Dalle sale del Vaticano e dai templi sommersi di Sukhothai alle piramidi d'Egitto e alle cime innevate dell'Himalaya", potremo dunque sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle schede video NVIDIA GeForce RTX, utilizzando le tecnologie proprietarie di queste al massimo.



Lavorando in tandem con DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction dovrebbe massimizzare la qualità dell'immagine e le prestazioni su tutte le GPU GeForce RTX, offrendo una migliore esperienza nei giochi che supportano il ray-tracing, come appunto Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Oltre a questo è previsto anche il supporto per NVIDIA Reflex, sistema che punta a ridurre la latenza del sistema, migliorando la reattività generale del gioco e migliorando dunque il feeling generale ai comandi.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrà inoltre essere giocato in streaming dal cloud attraverso NVIDIA GeForce NOW, attraverso la partnership tra il servizio NVIDIA e Game Pass, dunque anche chi non possiede l'hardware necessario ma è abbonato a GeForce Now potrà sfruttare le caratteristiche più avanzate, in base al tier di abbonamento.

Come abbiamo visto con il trailer che ha annunciato la data di uscita, Indiana Jones e il Grande Cerchio arriverà su Xbox Series X|S e PC il 9 dicembre anche direttamente su Game Pass, e su PlayStation 5 nella primavera del 2025. Potete conoscerlo meglio nella nostra anteprima del gioco, dalla Gamescom 2024.