Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha una data di uscita annunciata in trailer, arriverà anche su PS5

Viene dunque confermata la voce di corridoio che voleva il gioco in arrivo anche su PS5 . Il nuovo trailer mostra alcune scene inedite di gameplay, che fanno luce su alcuni aspetti del gioco come gli enigmi e i combattimenti, oltre ad alcune fasi di esplorazione, mettendo in scena anche nuove ambientazioni rispetto a quelle viste finora.

Tra enigmi, scontri ed esplorazione

Introdotto da Troy Baker, doppiatore e interprete di Indiana Jones nel gioco (nonostante le fattezze siano quelle originali di Harrison Ford), il video mostra qualcosa di più di questo particolare titolo sviluppato da MachineGames e Bethesda.

Ambientato nel 1937, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si incentra sulla teoria omonima, che vede una sorta di grande disegno che collega alcuni siti archeologici di grande importanza, una sorta di cerchio che attraversa l'intero pianeta.

Come vediamo nel trailer, il gameplay di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è misto, e presenta momenti in prima persona e altri in terza persona, tra fasi in stile avventura con enigmi da risolvere e scontri che richiamano un po' la tradizione del team, tra armi da fuoco, frusta e pugni.

Partendo dalle sale del Marshall College, dove Indiana Jones svolge il suo ruolo ufficiale di insegnante di archeologia, il nostro eroe si ritrova coinvolto in un lungo viaggio che lo porta ad esplorare ambientazioni estremamente varie: dal Vaticano alle Piramidi egizie, dal tempio sommerso di Sukhothai all'himalaya fino ad altri scenari.

È probabile che nei prossimi giorni, all'interno delle dirette fissate da Microsoft alla Gamescom per questa settimana, ci sia modo di dare altre occhiate a Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la cui uscita è fissata per il 9 dicembre 2024.