Indiana Jones e l'antico Cerchio per PlayStation 5 è già al suo minimo storico su Amazon

Indiana Jones e l'antico Cerchio: nei panni di Harrison Ford

In questo gioco vestiremo i panni del noto archeologo che tanto ha fatto appassionare il pubblico cinematografico ormai qualche decennio fa: Indiana Jones. Indy, in questa nuova avventura, si troverà ad agire in dei luoghi iconici come il Marshal College, Città del Vaticano e le Piramidi d'Egitto, sempre accompagnato dalla sua frusta e dall'ingegno che lo contraddistingue.

L'intera esperienza sarà impostata in prima persona e sarà ricca di enigmi, esplorazione e azione. Inoltre, segnaliamo che le vicende narrate in questo titolo saranno ambientate a cavallo tra I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata. Per avere qualche informazione in più date un'occhiata alla nostra recensione!