Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato il gioco più venduto in USA nella settimana di lancio su PS5

A riferirlo, ancora senza riportare dati precisi o classifiche complete, è il solito Mat Piscatella, analista di mercato del gruppo Circana che, come da tradizione, si occupa di diffondere in formazioni sul mercato videoludico in particolare per quanto riguarda l'area del Nord America.

La strategia di Microsoft incentrata sull'apertura alle altre piattaforme sembra funzionare a dovere, e i primi risultati registrati per Indiana Jones e l'Antico Cerchio sembrano confermarlo ancora una volta, visto che si parla del gioco più venduto in USA nella sua settimana di lancio su PS5 .

Per la prima volta al primo posto

In attesa di vedere come si comporti nell'arco dell'intero mese di aprile, come emergerà dai dati Circana riassuntivi che arriveranno più avanti, secondo quanto riferito da Piscatella Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato il gioco più venduto in assoluto in USA, ovviamente nella stragrande maggioranza in versione PS5, considerando che era il periodo di lancio sulla console Sony.



A quanto pare, si tratta della prima volta che il gioco raggiunge la posizione numero uno in classifica, nonostante la sua uscita iniziale risalga allo scorso dicembre, su PC e Xbox Series X|S.

Il paragone potrebbe essere improprio, considerando sia il fatto che dicembre è sicuramente un mese con molta più competizione in termini di uscite ma soprattutto perché il gioco su tali piattaforme era disponibile al lancio anche su Game Pass, dunque i parametri da tenere in considerazione sono differenti.

In ogni caso, questo significa che il titolo è stato recepito molto bene su PS5 e questo rappresenta un'ulteriore conferma della strategia d'espansione scelta da Microsoft sulle altre piattaforme. In effetti, avevamo già visto in precedenza come Indiana Jones e l'Antico Cerchio stesse vendendo meglio su PS5 rispetto a PC e Xbox in termini di vendite retail tradizionali.